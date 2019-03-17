Ухода Мадуро ждёт большинство граждан Венесуэлы

Почти 90% граждан Венесуэлы ждут от Николаса Мадуро сложения полномочий президента. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведённого венесуэльской компанией Meganalisis.

Исследование показало, что за скорейшую отставку Мадуро и его правительства высказывается 88,9% венесуэльцев. Опрос проводился с 11 по 14 марта в 16 самых населённых штатах и 32 городах Боливарианской Республики, сообщает газета El Nacional.

Участие в опросе приняли 1,1 тыс. человек. Статистическая погрешность при его проведении составила 3,3%.

Ранее News.ru сообщал, что Мадуро объявил о начале комплексных военных учений в стране. Операция называется «Ана Карина Роте» и призвана защитить стратегические предприятия государства. Президент Венесуэлы отметил, что не позволит, чтобы «враги родины вновь украли спокойствие героического венесуэльского народа».