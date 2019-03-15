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В Венесуэле из водопроводных кранов пошла «нефть» 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
В венесуэльском городе Сан-Диего из водопроводных кранов полилась черная вода. Некоторые предполагают, что в систему водоснабжения попала нефть. Об этом пишет Daily Mail.
В последнее время в стране подача воды в дома часто прерывалась. После того, как ее отключили в очередной раз, из кранов потекла черная жидкость, непригодная для питья и хозяйственного использования.
Пользователи соцсетей принялись публиковать фотографии в интернете. Некоторые из них предположили, что в воду попала нефть.
«Вода загрязнена почти во всем Сан-Диего, похоже на нефть, спасибо, что делаете жизнь в этой стране легче», — гласили некоторые записи в Twitter.
Перебои с подачей электричества и воды в городах Венесуэлы начались ранее в марте. Глава государства Николас Мадуро назвал это «электрической войной» со стороны США. Национальная энергетическая компания страны объяснила случившееся диверсией на гидроэлектростанции «Гури» в штате Боливар.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.
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В мире , Видео , Николас Мадуро
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