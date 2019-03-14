На Украину с начала года не пустили около 1,8 тысячи россиян

Олег Слободян. Украинские пограничники не пропустили на территорию страны около 1,8 тысячи граждан России с начала 2019 года, сообщил в четверг пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины

"Граждан России мы не пропустили около 1,8 тысячи человек", — цитирует Слободяна агентство УНН.

По его словам, российские пограничники с начала года, по официальным данным, не пропустили около сотни украинцев.

"Мы подозреваем, что это количество может быть больше, но официальная информация, которую мы получили от наших сограждан — это около 100 человек", — добавил он.

В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. После окончания военного положения Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану границы с РФ и осуществлять усиленный контроль за россиянами, въезжающими в страну.