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На Украину с начала года не пустили около 1,8 тысячи россиян 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские пограничники не пропустили на территорию страны около 1,8 тысячи граждан России с начала 2019 года, сообщил в четверг пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Граждан России мы не пропустили около 1,8 тысячи человек", — цитирует Слободяна агентство УНН.
По его словам, российские пограничники с начала года, по официальным данным, не пропустили около сотни украинцев.
"Мы подозреваем, что это количество может быть больше, но официальная информация, которую мы получили от наших сограждан — это около 100 человек", — добавил он.
В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. После окончания военного положения Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану границы с РФ и осуществлять усиленный контроль за россиянами, въезжающими в страну.
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В мире , Украина , Олег Слободян
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