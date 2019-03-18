Китай сделал представление США за высказывания Помпео о правах человека

Китайские власти направили в адрес правительства Соединенных Штатов серьезное представление в связи с неправомерными высказываниями госсекретаря США Майкла Помпео о нарушении прав человека в КНР . Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

"Мы решительно против того, чтобы представители американской стороны выступали с необоснованными обвинениями — Пекин сделал Вашингтону серьезное представление по этому поводу, — отметил он, выступая на регулярном брифинге. — По поводу того, как обстоит дело с правами человека в Китае, право голоса принадлежит китайскому народу. Большинство членов международного сообщества тоже в курсе ситуации".

По словам дипломата, на прошлой неделе заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн выступил в ООН с докладом, посвященным защите прав человека в Китае.

"Участники заседания дали положительную оценку успехам, которых добилась в этом направлении наша страна, они одобрили открытую и уверенную позицию, занимаемую Пекином", — добавил Гэн Шуан.

Ранее Майкл Помпео на брифинге, посвященном очередному докладу Вашингтона о положении с правами человека в мире, заявил, что "Китаю нет равных, когда идет речь об их нарушении".