В Дамаске обвинили США в ведении информационной войны против Сирии

США восемь лет пытались силой сменить власть в Сирии руками террористов, а потерпев поражение, начали наращивать экономическое и информационное противостояния с целью лишить САР самостоятельности и целостности государства, рассказал РИА Новости сирийский политолог, советник министра информации страны Али Аль-Ахмад.

Ровно восемь лет продолжается кризис в САР, который начался 15 марта 2011 года с антиправительственных демонстраций в Дераа на юге страны. В ходе полномасштабной войны запрещенные в России террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" * и "Исламское государство" * захватили большую часть территории Сирии. С сентября 2015 года сирийская армия при поддержке ВКС РФ смогли переломить ход войны и начать освобождать от террористов город за городом. На сегодняшний день сирийское правительство восстановило контроль практически над всей территорией страны за исключением провинции Идлиб и нескольких населенных пунктов на севере и северо-востоке страны.

"США сейчас пытаются вести другой вид войн — информационную, экономическую и культурную. Пытаются лишить нашу страну самостоятельности, в том числе в принятии решений. Это очень опасные войны. Само собой, со стороны правительства и руководства страны применяются меры. Но экономическая война очень чувствуется, в том числе из-за санкций. Они пытаются лишить нас промышленности, сельского хозяйства и других экономических секторов", — сказал Аль-Ахмад.

По мнению политолога, Соединенные Штаты не хотят признавать свое поражение в Сирии и использует информационное противостояние, пытаясь подменить факты и убедить всех, что террористов в САР победили именно они, а не сирийская армия и ее союзники. "Хотя мы знаем, кто на самом деле все эти годы боролся по-настоящему с террористами", — добавил собеседник агентства.

"Говорить о том, что война окончена, конечно, преждевременно. Во всем мире (по Сирии) очень большие разногласия. До сих пор США не хотят признавать, что они не единственная сила, которая может действовать в мире. Можно сказать, что сейчас война идет не в Сирии, а против Сирии. Штаты будут продолжать делать все, чтобы САР проиграла войну и разделилась", — считает Аль-Ахмад.

Политолог напомнил, что Сирия продолжает справляться с внешним давлением, несмотря на большие финансовые потери за годы кризиса, и в стране предстоит еще много работы для восстановления послевоенной жизни.

Осенью прошлого года в одном из интервью президент Сирии Башар Асад заявил, что для восстановления республики может потребоваться до 400 миллиардов долларов. Во многих городах разрушена инфраструктура, необходимо восстановление и транспортной системы страны. Получение помощи от других стран затрудняется из-за санкций, введенных США и странами Евросоюза . При этом незначительная часть территории страны продолжает оставаться под контролем террористов.

* Террористическая организация, запрещенная в России