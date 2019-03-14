The Times (Великобритания): как Трамп может спасти Венесуэлу от Путина

The Times (Великобритания) . С одной стороны, он осуждает текущую политику США в отношении этой страны. С другой, — предлагает США частично списать задолженность Президенту США следует действовать решительнее в опосредованной схватке с Россией за государство-банкрота, уверен автор. С одной стороны, он осуждает текущую политику США в отношении этой страны. С другой, — предлагает США частично списать задолженность Венесуэлы и создать там «коалицию технократов, офицеров-реформаторов и экономистов-модернизаторов во главе с Гуайдо» для реформирования страны.

В то время как Венесуэла погружается в гоббсовский хаос, Соединенные Штаты и Россия борются за обладание большим преимуществом. Шокирующе неэффективное управление при диктатуре Николаса Мадуро привело к тому, что сегодня страна сделалась наиболее вероятной ареной для неизбежного столкновения между Вашингтоном и Москвой . Чтобы не допустить перерастания кризиса в горячий конфликт, обе стороны проводят изощренные операции психологической войны. Существует реальная опасность того, что эти теневые войны крупных держав дадут сбой, Мадуро устроит кровопролитие и некогда богатое, уверенное в себе государство рухнет, объятое пламенем.

Дональд Трамп справедливо призвал Мадуро уйти. Однако Америка утратила способность путем простого назначения cобственных чиновников решать проблемы в больших и сложных странах — в данном случае вдвое больше Ирака . Венесуэла — это не Панама или Гренада . Хотя бы потому, что располагает армией, которая насчитывает более 360 тысяч человек. Вместо этого мы наблюдаем политику запугивания сторонников Мадуро и, в частности, военного начальства до такой степени, что они в конечном итоге встают на сторону самопровозглашенного альтернативного президента Хуана Гуайдо (Juan Guaidó).

По всем признакам это напоминает наступательную операцию психологической войны. Мы уже видели фотографию, на которой Джон Болтон (John Bolton) держит записную книжку со сделанной от руки пометкой «5000 солдат в Колумбию ». Видели явную попытку завербовать дезертиров, попытку поставить венесуэльских генералов перед сложным выбором, когда к границам была послана американская гуманитарная помощь. Видели новый раунд санкций, нацеленных на то, чтобы отпугнуть российский энергетический бизнес и тем самым выдворить его из страны. А сейчас мы наблюдаем отключения электроэнергии, взрывы на электрических подстанциях, которые приводят к остановке поставок нефти и создают дефицит воды и бензина. Все это может быть результатом хронического недостатка инвестирования либо американского киберсаботажа. Вероятно, своего рода прелюдия к смене режима.

Иными словами, зеркальное отражение тактики Москвы. В 2007 году русские взломали энергосети в Эстонии, в 2015 году повторили тот же трюк на Украине. Теперь они предоставляют в распоряжение Мадуро своих киберспециалистов и посылают наемников из группы Вагнера, чтобы венесуэльский диктатор точно не оказался в руках американского спецназа. Если посольство США вывозит своих сотрудников, ожидая возможного захвата заложников режимом, то резиденция российского посольства на Авенида де Лас Ломас (Avenida de Las Lomas) в помпезном Каракасе наполняется офицерами ГРУ . Только недавно они вели грязную войну с целью удержать Асада у власти; теперь в их помощи нуждается Мадуро.

Мадуро должен быть отстранен от власти, вот и все. Он угробил экономику и тянет свой народ в пропасть. Проблемы начались еще при основанном на подачках популизме Уго Чавеса (Hugo Chávez). С его избалованными дружками, с подавлением критики и фальсификациями выборов мирились до тех пор, пока правительство казалось более или менее компетентным и прилежно занималось перераспределением доходов от нефти. Мадуро растранжирил богатства и в итоге обратил против себя городскую бедноту.

Сегодня он находится на грани краха, но все еще в состоянии инсценировать «битву за последние рубежи». Однако ни гибридная война, ни вооруженное вмешательство проблемы не решат. Создание ситуации, при которой в детских больницах не будут работать реанимации или когда за отсутствием исправных насосов люди будут вынуждены черпать воду из грязных рек, в конечном итоге приведет к негативным последствиям для Соединенных Штатов. Латинская Америка сыта по горло режимом Мадуро, однако Трамп потеряет поддержку в регионе, если скрытая кибервойна будет воспринята как осада мирных жителей.

К тому же, заставить армию отвернуться от Мадуро не так просто, как, по всей видимости, кажется команде Трампа. Венесуэльская армия не представляет собой монолит. Старшие военачальники стоят во главе телеканалов, банков, строительных групп и связаны с государственной нефтяной компанией.

Если Мадуро падет, их ждет разорение. В военной разведке есть преданные чависты, которые поддерживают связь с кубинскими офицерами. Они тоже никому не дадут спуска. Некоторые офицеры играют на процветающем черном рынке и участвуют в сетях контрабанды. Другие являются профессионалами и ценят высокую зарплату и современное обмундирование, которое поставляют им Китай и Россия.

К армии примыкают военизированные бандитские группировки вроде колективос (colectivos), которые нередко включают в себя закоренелых преступников на мотоциклах, чья задача состоит в том, чтобы терроризировать население.

Однако общественный распад и изнуряющая гиперинфляция, достигшая одного миллиона процентов, оказали влияние на младших офицеров и рядовых призывников. Задача Гуайдо в том, чтобы завоевать их доверие. Если достаточное количество этих людей сложит оружие, вероятно, гражданской войны удастся избежать.

Дальнейшие шаги должны предполагать создание некоторой формы коалиции гражданских технократов, офицеров-реформаторов и экономистов-модернизаторов во главе с Гуайдо. При поддержке Запада пребывающее в ожидании правительство должно составить план, который отменяет контроль над ценами, прекращает государственную экспроприацию, борется с бедностью и наказывает коррумпированных чиновников в независимых судах.

Венесуэле понадобится поддержка международных финансовых учреждений. Доллары должны стимулировать экономику, а не прикарманиваться толстосумами Мадуро. Трампу следует одобрить частичное списание задолженности.

Все это влетит Америке в копеечку и потребует концентрации политической воли. Но все же такой сценарий обойдется Соединенным Штатам дешевле по средствам и меньшей кровью, чем интервенционистская война или длительное противостояние с Россией. Для страны, находящейся под боком у Америки и располагающей крупнейшими в мире запасами нефти, это оправданная цена.

Российской клептократии не под силу предложить венесуэльцам надежный путь к процветанию, однако Запад может это сделать, и таким образом он лишний раз укрепит свои позиции в отношении мирового лидерства. Если Москва настаивает на том, чтобы помочь нерадивому диктатору, пусть она предоставит ему маленькую уютную квартиру в Сибири, откуда он уже не сможет причинять вред своему народу.