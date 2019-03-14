Порошенко назвал Мазепу «символом сопротивления» России

"Мазепинская идея, как я уже когда-то говорил при открытии памятника гетману в Полтаве, то теплилась, то полыхала в течение 200 лет", — приводит слова главы государства его пресс-служба.

По словам Порошенко, эта "идея" находила "новых и новых последователей", а также способствовала восстановлению украинской государственности в начале XX века.

При этом слово "мазеповец" более 200 лет было именем нарицательным для всех, кто "ставил себе целью самостоятельную Украину", заявил президент.

"Только в прошлом века появились такие почетные звания как петлюровец и бандеровец, но все они начинали с мазепинца", — добавил он.

Украинский гетман Иван Мазепа длительное время был одним из ближайших сподвижников русского царя Петра I. За многочисленные заслуги перед Россией Мазепа (вторым в империи) был награжден высшей российской наградой — орденом Святого Андрея Первозванного.

В 1707 году, желая отторгнуть Украину от России в ходе Северной войны, вступил в тайные переговоры со шведским королем Карлом XII и польским королем Станиславом Лещинским. В 1708 году Мазепа заключил соглашение со Станиславом Лещинским, обещая Польше Киев, Чернигов и Смоленск. В том же году он открыто присоединился к Карлу XII.

После разгрома шведов в Полтавском сражении в 1709 году Мазепа вместе со шведским королем бежал в турецкую крепость Бендеры, где позднее скончался.