Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нацист призвал Киев разжечь в России гражданскую войну 

News.ru 11 минут назад
Для превращения Украины в «полноценную страну» необходимо «уничтожить силу России», вызвав на её территории анархию и гражданскую войну. Об этом заявил депутат Верховной рады, лидер неонацистской партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий.
Для создания «нового украинского государства» и «новой украинской экономики», а также «поднятия в реальности украинской нации», в стране по мнению Билецкого имеются «возможности спецслужб по внутреннему ослаблению своего врага».
«Мы должны с помощью всех этих возможностей развивать полноценную страну, уничтожать силу России, вызвать там анархию, возможно, гражданскую войну, возможно, войну на Кавказе, возможно, социальный кризис — есть много вариантов. И в момент такого кризиса проводить по «хорватскому сценарию» короткую молниеносную наступательную операцию (в Донбассе. — News.ru), которая по численности потерь будет в десять раз ниже, чем это ежегодное стояния на линии», — заявил Билецкий в интервью изданию «Апостроф».
По его словам, в ходе военных действий в Донбассе после заключения «Минска-2» погибли более тысячи украинских солдат, «не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств».
«Наши потери — это космические цифры для современных войн», — заявил ультраправый депутат.
Андрей Билецкий известен, как руководитель расистских и неонацистских организаций, входивших в запрещённую в России группировку «Правый сектор». С сентября 2014 года был командиром карательного полка «Азов», входящего в состав Нацгвардии Украины.
Как писал News.ru, ранее Билецкий заявил, что Украине придётся «вернуть» Кубань и Кавказ силой. Его призыв вызвал бурную реакцию в Сети.
News.ru: последние новости
Швеция требует выслать российского дипломата Парламент Британии снова отверг соглашение по Brexit Националисты попытались прорваться к Порошенко
Комментарии5
В мире , Видео , Андрей Билецкий , Верховная Рада
Читайте также
Видео
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
В неполадках «Союза» оказалась виновна украинская сторона
Наука и техника
Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»
Политика
Экстремальный маневр «летающего танка» сняли на видео
Армия Оружие
Воришку-неудачника подвела узкая куртка
Происшествия Криминал
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение