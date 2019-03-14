Нацист призвал Киев разжечь в России гражданскую войну

Для создания «нового украинского государства» и «новой украинской экономики», а также «поднятия в реальности украинской нации», в стране по мнению Билецкого имеются «возможности спецслужб по внутреннему ослаблению своего врага».

«Мы должны с помощью всех этих возможностей развивать полноценную страну, уничтожать силу России, вызвать там анархию, возможно, гражданскую войну, возможно, войну на Кавказе, возможно, социальный кризис — есть много вариантов. И в момент такого кризиса проводить по «хорватскому сценарию» короткую молниеносную наступательную операцию (в Донбассе. — News.ru), которая по численности потерь будет в десять раз ниже, чем это ежегодное стояния на линии», — заявил Билецкий в интервью изданию «Апостроф».

По его словам, в ходе военных действий в Донбассе после заключения «Минска-2» погибли более тысячи украинских солдат, «не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств».

«Наши потери — это космические цифры для современных войн», — заявил ультраправый депутат.

Андрей Билецкий известен, как руководитель расистских и неонацистских организаций, входивших в запрещённую в России группировку «Правый сектор». С сентября 2014 года был командиром карательного полка «Азов», входящего в состав Нацгвардии Украины.

Как писал News.ru, ранее Билецкий заявил, что Украине придётся «вернуть» Кубань и Кавказ силой. Его призыв вызвал бурную реакцию в Сети.