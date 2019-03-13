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В Раде рассказали о «космических» потерях ВСУ 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Депутат Верховной рады и основатель нацбатальона «Азов» Андрей Билецкий в интервью изданию "Апостроф" рассказал о потерях украинской армии в результате столкновений на юго-востоке страны.
По его словам, уже после заключения "Минска-2" в ВСУ насчитывается более тысячи убитых в ходе военных действий, без учета "погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств".
"Наши потери — это космические цифры для современных войн”, — отметил Билецкий.
Парламентарий признал, что на сегодняшний день Киев не смог продвинуться в урегулировании гражданского конфликта.
"Власти неудобно о них (вопросах Крыма и Донбасса. — Прим. ред.) вспоминать, потому что у нее нет никаких успехов в этом направлении", — считает собеседник издания.
В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине.
Переговоры по ситуации в Донбассе проходят на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014 года их участники приняли три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.
На Украине отмечают участившиеся случаи небоевых потерь в ВСУ. С 2014 года около четырех тысяч военнослужащих погибло из-за болезней, нарушения мер безопасности, злоупотребления алкоголем и по другим причинам.
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В мире , Украина , Андрей Билецкий , Верховная Рада
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