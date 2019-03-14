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На Украине рассказали о «космических» потерях армии 

Lenta.ru + ещё 12 6 часов назад
После заключения второго минского соглашения украинская армия потеряла больше тысячи человек. Об этом в интервью «Апострофу» рассказал руководитель «Национального корпуса», депутат Верховной Рады Андрей Билецкий.
«Это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств. Наши потери — это космические цифры для современных войн» — отметил он.
По словам Билецкого, украинские власти также не делают успехов в урегулировании гражданского конфликта. «Ей (власти — прим. Ленты.ру) лучше виртуальными рассказами о своих достижениях перебивать эту тему, чем объяснять, почему на пятый год войны не продвинулись никуда, хотя бы в вопросе освобождения Донбасс», — добавил депутат.
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В апреле 2018-го главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с начала силовой операции в Донбассе погибли около 3,8 тысячи военнослужащих. Статус участника боевых действий получили почти 326 тысяч человек, 8489 из них получили увечья и ранения.
Комплекс мер по выполнению минских соглашений был одобрен на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и непризнанных ДНР и ЛНР. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.
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Комментарии244
В мире , Армия , Видео , Андрей Билецкий , ОБСЕ , Верховная Рада , Lenta.ru
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