Порошенко сравнил Мазепу с Вашингтоном, Боливаром и Ганди

"Мазепа поступил так же, как Джордж Вашингтон, Симон Боливар или Махатма Ганди. Для империй, которым повиновались их народы, они все точно назывались изменниками — и Вашингтон, и Боливар, и Ганди, и Мазепа. Но для своих народов они герои и для политиков очень важно брать уроки истории", — сказал президент.

По его словам, якобы Мазепа "в решающий момент, когда нужно было выбирать между верностью чужому монарху или своему отечеству, между личным комфортом и риском ради будущего страны, сделал выбор точно в пользу Украины".

Гетман Войска Запорожского Иван Мазепа родился в 1639 году под Белой Церковью, после Переяславской рады (1654) и вхождения Украины в состав Российской империи длительное время был одним из ближайших сподвижников Петра I. В 1708 году перешел на сторону противника России в Северной войне — шведского короля Карла XII. Как отмечают историки, главным результатом измены малороссийского гетмана стало движение шведского войска в Малороссию, где Мазепа обещал Карлу XII провиант, зимние квартиры и 50-тысячное войско, но в реальности к шведам присоединилось только несколько тысяч казаков, которые в даже не стали участвовать в Полтавском сражении.