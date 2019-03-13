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Главные события среды 

Рамблер 58 минут назад

Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения с Крымом

Президент Владимир Путин посетит Крым в пятилетнюю годовщину присоединения полуострова к России.

Порошенко получил черную метку

Министр иностранных дел Украины Арсен Аваков выразил уверенность, что нынешний президент страны Петр Порошенко не будет повторно избран главой государства.

Россиянам отключают банковские карты из-за санкций

Членство «Еврофинанс Моснарбанка» в платёжных системах Visa и Mastercard приостановлено, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте кредитного учреждения.

Орешкин передумал спорить с начальством

Министр экономического развития России Максим Орешкин пришел к выводу, что подконтрольный его ведомству Росстат должен изменить методику расчета реальных доходов населения.

Россия высказалась о возможности нападения на Белоруссию

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич 12 марта провел встречу с лидерами белорусской общественной организации «Говори правду» Андреем Дмитриевым и Татьяной Короткевич, в ходе которой стороны обсудили отношения Москвы и Минска.

Россия вновь возмутила Японию

Япония сделала России заявление по дипломатическим каналам в связи с началом военных учений на Итурупе и Кунашире.

Учителя обвинили в 29 изнасилованиях школьницы

Школьный учитель физкультуры насиловал свою 13-летнюю ученицу в спортзале одной из пригородных школ Якутска (Республика Саха, Якутия).

Чеченцы и азербайджанцы устроили новый конфликт в Москве

В Москве чеченцы на «Мерседесе» напали с ножами и пистолетом на азербайджанцев.

Директор Киркорова отреагировал на подготовку теракта

Директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак назвал «полнейшей чушью» заявления, что телеведущий Максим Галкин мог заказать покушение на певца.
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В мире , Видео , Филипп Киркоров , Андрей Дмитриев , Петр Порошенко , Максим Орешкин , Арсен Аваков , Владимир Путин , Максим Галкин , Михаил Бабич , Росстат , Visa , Еврофинанс Моснарбанк , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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