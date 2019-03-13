Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения с Крымом
Порошенко получил черную метку
Министр иностранных дел Украины Арсен Аваков выразил уверенность, что нынешний президент страны Петр Порошенко не будет повторно избран главой государства.
Россиянам отключают банковские карты из-за санкций
Членство «Еврофинанс Моснарбанка» в платёжных системах Visa и Mastercard приостановлено, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте кредитного учреждения.
Орешкин передумал спорить с начальством
Министр экономического развития России Максим Орешкин пришел к выводу, что подконтрольный его ведомству Росстат должен изменить методику расчета реальных доходов населения.
Россия высказалась о возможности нападения на Белоруссию
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич 12 марта провел встречу с лидерами белорусской общественной организации «Говори правду» Андреем Дмитриевым и Татьяной Короткевич, в ходе которой стороны обсудили отношения Москвы и Минска.
Россия вновь возмутила Японию
Япония сделала России заявление по дипломатическим каналам в связи с началом военных учений на Итурупе и Кунашире.
Учителя обвинили в 29 изнасилованиях школьницы
Школьный учитель физкультуры насиловал свою 13-летнюю ученицу в спортзале одной из пригородных школ Якутска (Республика Саха, Якутия).
Чеченцы и азербайджанцы устроили новый конфликт в Москве
В Москве чеченцы на «Мерседесе» напали с ножами и пистолетом на азербайджанцев.
Директор Киркорова отреагировал на подготовку теракта
Директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак назвал «полнейшей чушью» заявления, что телеведущий Максим Галкин мог заказать покушение на певца.