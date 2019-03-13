Оболонский районный суд Киева принял решение обеспечить принудительный привод на судебное заседание 12 апреля капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, который ранее покинул Украину и сейчас находится в Крыму.
Ранее в феврале Горбенко вернулся в Крым после 10 месяцев удержания на Украине.
Заседание по делу Горбенко состоялось в суде Киева в среду, однако капитан не явился в суд.
"Судом было принято решение об организации принудительного привода в суд органами Службы безопасности Украины", — заявила РИА Новости пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.
По ее словам, следующее заседание запланировано на 12 апреля на 12.00 мск.
Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Девять из них смогли вернуться в Крым спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ.
Капитану судна не удалось вернуться в Россию, на Украине его обвиняют в преступлениях по статьям "незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".