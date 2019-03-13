Суд в Киеве решил принудительно доставить на заседание капитана «Норда»

Оболонский районный суд Киева принял решение обеспечить принудительный привод на судебное заседание 12 апреля капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, который ранее покинул Украину и сейчас находится в Крыму

Ранее в феврале Горбенко вернулся в Крым после 10 месяцев удержания на Украине.

Заседание по делу Горбенко состоялось в суде Киева в среду, однако капитан не явился в суд.

"Судом было принято решение об организации принудительного привода в суд органами Службы безопасности Украины", — заявила РИА Новости пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

По ее словам, следующее заседание запланировано на 12 апреля на 12.00 мск.

Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Девять из них смогли вернуться в Крым спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ.

Капитану судна не удалось вернуться в Россию, на Украине его обвиняют в преступлениях по статьям "незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".