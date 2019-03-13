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Госдеп обвинил Россию в нарушениях прав человека в Крыму 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Госдеп США вновь обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму, Вашингтон заявляет о случая пыток, похищениях и незаконных арестах, свидетельствует опубликованный в среду ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире.
"Российские власти поддерживают контроль над военными и силами безопасности, размещенными в Крыму. Российские службы безопасности продолжают консолидировать контроль над Крымом и ограничивать права человека", — говорится в докладе.
Его авторы утверждают, что на территории полуострова происходят "исчезновения, пытки, в том числе психиатрические заключения в карательных мерах, плохое отношение к заключенным в качестве наказания или для получения признательных показаний, тяжелые условия тюремного заключения и перевод заключенных в Россию, незаконные аресты и задержания, аресты по политическим мотивам, повсеместное вмешательство в личную жизнь, серьезные ограничения свободы слова и СМИ, в том числе закрытие СМИ и жестокость в отношении журналистов, ограничения интернета, в том числе блокировка сайтов, подавление собраний".
В госдепе США также указывают на давление и дискриминацию в отношении крымских татар, нарушение их прав, и проблему коррупции в Крыму.
Ранее в МИД РФ, комментируя заявления Вашингтона об ущемлении свободы слова в России, указывали на "применяемую США практику двойных стандартов в правозащитной сфере в зависимости от того, насколько то или иное государство лояльно внешнеполитическому курсу Вашингтона и используемым им методам защиты демократии и прав человека". МИД также отмечал, что госдеп, используя "шаблонный набор обвинений", не гнушается приемов, "имеющих своей целью сформировать стойкое негативное отношение к России как "основному нарушителю прав человека".
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В мире , МИД , Госдеп США , Республика Крым
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