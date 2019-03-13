Госдеп обвинил Россию в нарушениях прав человека в Крыму

Госдеп США вновь обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму , Вашингтон заявляет о случая пыток, похищениях и незаконных арестах, свидетельствует опубликованный в среду ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире.

"Российские власти поддерживают контроль над военными и силами безопасности, размещенными в Крыму. Российские службы безопасности продолжают консолидировать контроль над Крымом и ограничивать права человека", — говорится в докладе.

Его авторы утверждают, что на территории полуострова происходят "исчезновения, пытки, в том числе психиатрические заключения в карательных мерах, плохое отношение к заключенным в качестве наказания или для получения признательных показаний, тяжелые условия тюремного заключения и перевод заключенных в Россию, незаконные аресты и задержания, аресты по политическим мотивам, повсеместное вмешательство в личную жизнь, серьезные ограничения свободы слова и СМИ, в том числе закрытие СМИ и жестокость в отношении журналистов, ограничения интернета, в том числе блокировка сайтов, подавление собраний".

В госдепе США также указывают на давление и дискриминацию в отношении крымских татар, нарушение их прав, и проблему коррупции в Крыму.