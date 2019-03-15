Американские военные справили нужду на главный памятник Латвии

Латвии оштрафовали двух американских военных, справивших малую нужду на главный монумент страны — памятник Свободы.

Каждого из нарушителей оштрафовали на 400 евро, сообщил пресс-секретарь Рижской муниципальной полиции (РМП) Томс Садовскис, передает ТАСС со ссылкой на информагентство ЛЕТА.

Садовскис рассказал, что инцидент произошел вечером 8 марта. Подозреваемые были замечены сотрудниками центра видеонаблюдения РМП, камеры зафиксировали, как два человека справляют малую нужду на памятник в центре Риги.

Полицейские отправились на место и установили, что правонарушителями оказались двое американцев, при этом ничто не указывало на то, что они были в состоянии алкогольного опьянения.

Директор департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс подтвердил, что военные США, прибывшие для участия в учениях, были оштрафованы.

Он отметил, что за нарушение их накажут со стороны американской армии.

«К сожалению, действия этих двух людей портят репутацию тех тысяч солдат, которые жили в Латвии и принимали участие в учениях, честно выполняя свои обязанности. Посольство и военные коллеги США продолжают тесное сотрудничество с должностными лицами Латвии, чтобы расследовать этот случай. Армия США нас заверила, что после завершения расследования предпримет соответствующие шаги в отношении конкретной ситуации», — так отреагировало посольство США в Латвии.