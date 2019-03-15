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Американские военные справили нужду на главный памятник Латвии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Латвии оштрафовали двух американских военных, справивших малую нужду на главный монумент страны — памятник Свободы.
Каждого из нарушителей оштрафовали на 400 евро, сообщил пресс-секретарь Рижской муниципальной полиции (РМП) Томс Садовскис, передает ТАСС со ссылкой на информагентство ЛЕТА.
Садовскис рассказал, что инцидент произошел вечером 8 марта. Подозреваемые были замечены сотрудниками центра видеонаблюдения РМП, камеры зафиксировали, как два человека справляют малую нужду на памятник в центре Риги.
Полицейские отправились на место и установили, что правонарушителями оказались двое американцев, при этом ничто не указывало на то, что они были в состоянии алкогольного опьянения.
Директор департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс подтвердил, что военные США, прибывшие для участия в учениях, были оштрафованы.
Он отметил, что за нарушение их накажут со стороны американской армии.
«К сожалению, действия этих двух людей портят репутацию тех тысяч солдат, которые жили в Латвии и принимали участие в учениях, честно выполняя свои обязанности. Посольство и военные коллеги США продолжают тесное сотрудничество с должностными лицами Латвии, чтобы расследовать этот случай. Армия США нас заверила, что после завершения расследования предпримет соответствующие шаги в отношении конкретной ситуации», — так отреагировало посольство США в Латвии.
В 2017 году пьяные военные НАТО устроили драку с полицией в литовском городе Клайпеде.
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В мире , Прибалтика , США , НАТО , ИТАР-ТАСС , Латвия
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