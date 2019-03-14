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Саакашвили призвал украинские власти «паковать чемоданы» 

ТК «Звезда» + ещё 3 6 минут назад
Ранее Михаил Саакашвили заявил о своем намерении вернуться на Украину 1 апреля 2019 года.
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал украинцам вернуть «все, что украдено». Одиозный политик обратился к властям Украины, предложив им готовиться к уходу после президентских выборов.
Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.
Свои слова бывший президент Грузии адресовал вице-спикеру Верховной рады Ирине Геращенко, которая накануне предрекла стране хаос и агрессию в случае возвращения Саакашвили.
«Понимаю, что вы не хотите, чтобы вам мешали воровать, но вы уже довели Украину до состояния самой бедной страны в Европе. Может, хватит кормить людей вашими сказками и пора начать паковать чемоданы?», — написал Саакашвили обращаясь к Геращенко.
Один из самых ярых политических противников Петра Порошенко уверен, что в Киеве его боятся. В планах у него было вернуться на Украину 1 апреля 2019 года и «помочь народу наверстать упущенное время».
Саакашвили уверен, что к этому моменту действующий президент сложит с себя полномочия и покинет страну.
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В мире , Видео , Ирина Геращенко , Петр Порошенко , Михаил Саакашвили , Верховная Рада
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