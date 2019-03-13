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Политолог: Украина «втайне завидует» Австрии 

РИА Новости + ещё 4 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила на брифинге, что ведомство обратило внимание на "примирительный тон" в общении Австрии с РФ, который расценило как "заигрывание".
Ранее глава МИД Австрии Карин Кнайсль написала на своей странице в Twitter, что Вена и Москва будут "и дальше укреплять и без того прекрасные отношения" между странами.
"Мы обратили внимание на очень примирительный тон этого сообщения. Он заметно контрастирует с политикой Европейского союза… Напрашивается одно заключение: заигрывание с агрессором — это никак не нейтралитет, который исповедует Австрия", — сказала Зеленко.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.
"В украинском МИД проснулись… Австрия не заигрывает с Россией, она просто осуществляет суверенную политику. А Украина втайне завидует, потому что самой Украине не видать суверенной политики еще несколько десятилетий, и это при лучшем раскладе. Откуда смелость делать подобные заявления? На территории Украины весь 2019 год будут дислоцироваться натовские войска — будут проходить военные учения. Вот смелость и появилась…", — сказал Алексей Мухин.
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В мире , Политика , Украина , Алексей Мухин , МИД , ЕС , ИА Sputnik , Австрия , Вена , Москва
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