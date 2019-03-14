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Журналистов не пустили на митинг Порошенко в Волынской области, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 10 3 часа назад
Фото: Пресс-служба президента Украины
Журналистов не пускают на Центральную площадь города Коваль (Волынская область), где ожидается встреча президента Украины Петра Порошенко с избирателями, сообщает в четверг сайт "Волынские новости".
"На центральной площади Ковеля, где местные ожидают приезд Петра Порошенко, установили специальные рамки-металлоискатели, а территорию огородили. На встречу собралось несколько десятков желающих встретиться с президентом… К сцене пропускают только избранных людей, по спискам. Кроме того, охранники не пускают и журналистов", — говорится в сообщении сайта.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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