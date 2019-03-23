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Зеленский рассказал, когда Крым может вернуться в состав Украины 

РИА Новости + ещё 62 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
"Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России", — сказал Зеленский в интервью украинскому телеканалу Ictv.
При этом, комментируя заявление действующего президента Украины Петра Порошенко об инициировании шагов по возвращению Крыма в случае его победы, Зеленский заявил: "Я не знаю, как это сделать (вернуть Крым сразу после победы на выборах)".
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.
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В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Республика Крым
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