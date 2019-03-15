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ЦИК Украины зарегистрировал почти 700 иностранных наблюдателей на выборах 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 699 наблюдателей от десяти международных организаций и семи стран на выборах президента Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Представители ЦИК отметили, что на очередном заседании ведомство зарегистрировало пять наблюдателей от Японии и 11 — от Польши. Таким образом, добавила пресс-служба ведомства, по состоянию на 14 марта зарегистрированы 699 иностранных наблюдателей.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта.
Ранее ЦИК утвердил окончательный список кандидатов в президенты Украины.
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