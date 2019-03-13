Посольство подтвердило планы США помочь Украине

Проектом военного бюджета США на 2020 год предусмотрено предоставление Украине 250 $ млн для усиления безопасности и обороны страны. Об этом сообщили посольстве Киева в Вашингтоне.

«В официально обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2020 год предусматривается предоставление Украине 250 $ млн на цели усиления безопасности и обороны в рамках программы «Инициатива безопасности помощи Украине»», — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

Эти средства планируется направить «на поддержку Вооруженных сил и национальных сил безопасности Украины и для замены любого вооружения и товаров оборонного назначения, которые уже были предоставлены Украине США».

По сравнению с бюджетным запросом на 2019 предлагаемая сумма помощи Украине увеличена на 50 $ млн Запрос должен пройти обсуждение в американском Конгрессе, во время которого могут вноситься дополнения и изменения, поэтому реальные объёмы помощи Вашингтона Киеву будут известны позднее.

Как писал News.ru, США намерены увеличить финансирование на оказание военной помощи зарубежным странам, включая Украину и Грузию. Деньги пойдут на противодействие «влиянию и агрессии РФ».