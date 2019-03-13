Мир движется к третьей мировой войне: почему новый глобальный конфликт неизбежен

«Апострофу» (Украина) политический аналитик Андрей Бузаров. Также он отметил, что международная политика Экономическая экспансия Китая в Центральной Азии, активизация индийско-пакистанского конфликта и даже укрепление международных позиций Северной Кореи , которая впервые усадила за стол переговоров такого сильного геополитического игрока, как США — все эти факторы являются сигналами возможного мирового противостояния. Такое мнение высказалполитический аналитик Андрей Бузаров. Также он отметил, что международная политика Дональда Трампа усилила американо-китайское противостояние, что в свою очередь сближает Китай с Россией для противодействия общему врагу.

Сегодня говорить о Китае как угрозе для России с точки зрения геополитики не совсем правильно, так как они сейчас — союзники и партнеры, может, слово «союз» тоже не совсем корректное, но то, что они очень тесно сотрудничают, особенно по вопросам обороны и военной политики, это сто процентов. Такие партнерские действия объясняются действиями США по отношению к Китаю прежде всего, да и к РФ тоже. В такой ситуации Китай будет более тесно сотрудничать с Россией, но это не означает сверхсоюза двух стран. Трампу и его окружению было бы логично сближаться с США по вопросам экономики для решения общих задач, но я не думаю, что мы увидим это в ближайшие годы, ведь внешнеполитическая доктрина США считает Китай одной из угроз.

На самом деле Китай и Россия — конкуренты по многим аспектам, да и Китай, в принципе, никогда не был ничьим союзником, а напротив стремился оставаться самостоятельным игроком. При этом главным инструментом влияния Си Цзиньпина сегодня становится не гонка вооружений, а усиление экономических позиций.

Узбекистаном, Таджикистаном, Сегодня Китай является ключевым экономическим игроком не только в Юго-Восточной Азии, эта страна — главный конкурент США в экономике. Китай всегда делал акцент именно на экономические методы воздействия, и «шелковый путь», который Китай по инициативе Си Цзиньпина запустил, предполагает экономическое взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии: Пакистаном Казахстаном . Некоторые из этих стран — это постсоветское пространство, то есть страны, где сфера влияния России очень важна, но РФ сегодня экономически не так сильна, как раньше. Поэтому такие страны, как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан потихоньку выходят из экономической сферы влияния России.

В свою очередь, у Китая нет цели ставить свои военные базы в Казахстане или Пакистане — они строят дороги, порты, инфраструктурные объекты для торговли по всему постсоветскому пространству. У россиян другая задача: они опасаются американского влияния и пытаются сохранить свою военную мощь в Таджикистане, Казахстане и, возможно, ее расширить. Поэтому, если сравнивать Китай с точки зрения влияния в Азии — у них разные приоритеты. Россия экономически не может оказывать такое влияние, как Китай, у нее просто нет для этого ресурсов.

Даже первые в истории стран переговоры США и Северной Кореи, которые начались 27 февраля 2019 года, стали возможны только благодаря согласию Китая, как ближайшего союзника Ким Чен Ына . Китайцы не любят, когда северокорейскую тему вспоминают в контексте американо-китайских отношений, но без согласия Китая никогда такие переговоры не прошли бы. Китайцы все время говорят о мирном решении северокорейской проблемы, не только ее режима, но и ядерной угрозы. В частности, Китай неоднократно говорил, что никаких военных маневров американцев против Северной Кореи быть не должно, только дипломатические пути. Трамп, несмотря на свои угрозы (отправлял флот, задействовал армию, намекал на военную операцию), так и не решился на какие-то, даже превентивные действия. Все, кто хоть немного изучал этот регион, понимает, что Китай никогда не бросит Северную Корею, у них подписан официальный оборонный союз в 1960-х годах, который постоянно пролонгируется на 15-20 лет.

Очевидно, между Китаем и США был выработан консенсус, результатом которого стала встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и Дональда Трампа. В глазах северных корейцев и многих в странах Азии это выглядит как победа Северной Кореи. Ведь то, что такая бедная, изолированная на протяжении десятилетий страна смогла сесть за стол переговоров и один на один общается с самой сильной страной мира, говорит о том, что они добились через свой ядерный шантаж уважения со стороны американцев.

С точки зрения имиджевых позиций во внутренней пропаганде, гораздо более выигрышной стала позиция северокорейского лидера: хотя Трамп и вошел в историю, как первый действующий президент, который встретился с главой Северной Кореи, внешняя политика никогда не влияла на рейтинги американских президентов, в то время как Ким Чен Ын таким образом показал своему народу, что разговаривает с американцами на равных.

Индия и Пакистан — другая горячая точка на планете. На сегодняшний день, когда мы говорим об инциденте: это и сбитый самолет, и перестрелки, и погибшие с двух сторон, нужно понимать, почему это произошло и кому это интересно. Нам в Украине трудно понять, кто был инициатором, почему залетели индийские самолеты, почему Пакистан их сбил, ведь мог не стрелять. Нужно понимать, кому это выгодно. В Индии скоро будут выборы, а тема Пакистана очень актуальна для индийских политиков, они часто используют этот внешнеполитический фактор, чтобы поднять имидж в глазах народа. Пакистанцы тоже часто используют индийскую тему, чтобы показать мощь своей армии в глазах мирового сообщества. Это заполитизированное действие, которое было выгодно кому-то изнутри, а не конфликт, который приведет к глобальным последствиям или третьей мировой войне. Конфликт здесь возобновился с целью повысить внутренние рейтинги и повлиять на будущий электорат.

Впрочем, данный возобновившийся конфликт еще раз наглядно продемонстрировал раскол мирового сообщества: США поддержали Пакистан, а Россия открыто поддержала Индию. Но Украине ни в коем случае нельзя принимать чью-либо сторону в данном противостоянии. У нас очень тесное сотрудничество и с индийцами, особенно в фармацевтической сфере, также у нас неплохие отношения с пакистанцами. Однако в данном случае нельзя занимать какую-либо позицию, а нужно развивать отношения с обеими странами, у нас активные, влиятельные посольства этих стран в Украине, и нужно призывать к мирному диалогу для решения этого конфликта.

В целом мир подошел к точке невозврата несколько лет назад, к точке, когда более высока вероятность ядерного противостояния, но это не связано с пакистанско-индийским конфликтом. Это связано с общей геополитической ситуацией, сложившейся в мире за последние пять лет: это и украинско-российский конфликт, гражданская война в Сирии и ситуация с Северной Кореей.

Сегодня высока вероятность противостояния, мы стоим на пороге глобального конфликта. Если мы сравним ситуацию накануне Первой и Второй мировых войн с нынешней, то увидим многие тенденции, что мы потихоньку движемся к третьей мировой войне. Во-первых, это дискредитация международных органов: в свое время Лига Наций не смогла примирить враждующие стороны, сейчас ООН бездействует. Во-вторых, мы видим множество конфликтов: накануне Второй мировой войны была финская кампания, аннексия территорий в Африке, и сегодня мы видим, что происходит на на востоке Украины, в Сирии.