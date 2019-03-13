В ООН заявили об «атмосфере запугивания», царящей на Украине

Управление верховного комиссара по правам человека ( УВКПЧ ООН опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине накануне выборов, заявив об "атмосфере запугивания", царящей в стране, и отметив рост насилия со стороны крайне правых групп.

В документе говорится, что в период с января 2018 года по январь 2019 года на Украине сложилась тенденция "жестоких нападений и актов запугивания" в отношении журналистов и гражданских активистов.

"Эти нападения создали атмосферу запугивания, которая производит сдерживающее воздействие на способность и готовность людей открыто говорить о вопросах общественной значимости, прежде всего — выражать свое несогласие с политикой или опасения относительно политики", — указано в докладе.

УВКПЧ отмечает, что значительное число нападений, как утверждается, совершают правые радикалы. При этом миссия выражает озабоченность в связи с тем, что в большинстве случаев такие преступления остаются безнаказанными.

Кроме того, в докладе говорится, что получение автокефалии "новой церковью" Украины "значительно обострило" противоречия между православными общинами.

"В течение отчетного периода УВКПЧ задокументировало десять случаев угроз и актов запугивания в отношении священнослужителей и прихожан в отношении преимущественно Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата)", — говорится в документе.

Миссия выразила обеспокоенность тем, что "существующая политическая среда еще более способствует обострению напряженности" в данном вопросе. Кроме того, в докладе упоминаются случаи давления на священников со стороны СБУ

В декабре прошлого года Евросоюз в заявлении по итогам совета ассоциации с Украиной указал на необходимость защиты в этой стране журналистов и активистов гражданского общества от нападений.

Тогда же Европарламент одобрил резолюцию о выполнении соглашения об ассоциации ЕС-Украина, в которой выражается обеспокоенность ростом числа уголовных дел, возбуждаемых на Украине против журналистов, которые критикуют власти или выявляют коррупцию.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос автокефалии "новой церкви". В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.