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Украина обвинила Россию в создании «фабрики троллей» в ЛНР 

Lenta.ru 50 минут назад
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Россию в создании группы военной разведки, которая занималась созданием фейковых новостей и сбором разведданных. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Группа под кодовым названием «Сапфир» действовала на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По данным СБУ, российские оперативники «проводили антиукраинские информационные кампании», а также занимались сбором и анализом данных о высшем руководстве Украины и вооруженных силах страны. Глава военной контрразведки СБУ Сергей Левченко отметил, что члены группы проявили повышенную активность перед выборами президента Украины.
В СБУ утверждают, что целью информационных атак была «дискредитация высшего военно-политического руководства» с помощью распространения недостоверных сведений о деятельности властей и «разжигание межконфессиональной вражды» в связи с предоставлением Украине автокефалии. Для этого разведчики создали более пятидесяти фейковых аккаунтов и 130 групп в соцсетях.
За время своей деятельности группа «Сапфир» опубликовала около «двенадцати тысяч фейковых информационных материалов антиукраинского характера». СБУ блокирует все страницы, имеющие отношение к разведчикам.
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