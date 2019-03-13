Япония направила России заявление из-за учений на южных Курилах

Япония сделала России заявление по дипломатическим каналам в связи с началом военных учений на Итурупе и Кунашире, передает агентство Киодо со ссылкой на японское посольство в Москве

Во вторник на российских островах Итуруп и Кунашир (на юге Курил) начались военные учения с участием 500 военнослужащих и 70 танков, отрабатывающие высадку условного противника.

"Было сделано заявление по позиции Японии" в связи с учениями, говорится в сообщении агентства.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

На встрече в Сингапуре в ноябре лидеры Японии и России договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи.