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Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику.
"Россия использует трубопроводы для того, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину", — сказал Помпео, выступая с речью на конференции CERAWeek.
Он также заявил, что Россия "вторглась на Украину, чтобы получить доступ к ее нефтяным и газовым резервам". "Она (Россия) решительно настроена помешать Украине использовать свои энергетические резервы и использовать свои трубопроводы и сети, чтобы приносить энергию в дома своих граждан", — считает госсекретарь.
Россия ранее отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела Украины и заявляла, что заинтересована в разрешении внутриукраинского конфликта.
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