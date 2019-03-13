Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику.

"Россия использует трубопроводы для того, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину", — сказал Помпео, выступая с речью на конференции CERAWeek.

Он также заявил, что Россия "вторглась на Украину, чтобы получить доступ к ее нефтяным и газовым резервам". "Она (Россия) решительно настроена помешать Украине использовать свои энергетические резервы и использовать свои трубопроводы и сети, чтобы приносить энергию в дома своих граждан", — считает госсекретарь.

Россия ранее отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела Украины и заявляла, что заинтересована в разрешении внутриукраинского конфликта.