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Саакашвили решил вернуться на Украину в апреле 

РИА Новости 1 час назад
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен 1 апреля прилететь на Украину, поскольку уверен, что президент Петр Порошенко не пройдет во второй тур президентских выборов, а потому мешать его въезду в страну никто не будет.
"Первого апреля 2019-го я собираюсь приземлится в "Борисполе" (киевский аэропорт)… я этот билет взял, потому что уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур… и как только он не пройдет во второй тур, я более чем уверен, что ни один пограничник не захочет выполнять его приказ, не пускать меня на Украину", — заявил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео опубликовано на Youtube-канале журналиста.
Он также продемонстрировал на телефоне купленный билет.
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В мире , Видео , Петр Порошенко , Михаил Саакашвили , Дмитрий Гордон , Грузия
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