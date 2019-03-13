Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен 1 апреля прилететь на Украину, поскольку уверен, что президент Петр Порошенко не пройдет во второй тур президентских выборов, а потому мешать его въезду в страну никто не будет.
"Первого апреля 2019-го я собираюсь приземлится в "Борисполе" (киевский аэропорт)… я этот билет взял, потому что уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур… и как только он не пройдет во второй тур, я более чем уверен, что ни один пограничник не захочет выполнять его приказ, не пускать меня на Украину", — заявил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео опубликовано на Youtube-канале журналиста.
Он также продемонстрировал на телефоне купленный билет.