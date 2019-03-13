Французские политики во главе с Тьерри Мариани посетят Крым

Делегация французских политиков во главе с президентом ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани прибыла в Москву и днем в среду вылетает в Крым . Их визит продлится до 16 марта.

"Французские политики будут в Крыму в канун пятилетнего юбилея присоединения полуострова к РФ. Они вновь выйдут на набережные Ялты и Севастополя, где смогут встретиться с простыми крымчанами и поговорить о том, как им живется в России", — сказал депутат.

Слуцкий напомнил, что Мариани уже дважды возглавлял делегации политиков Франции, которые побывали на полуострове в 2015 и 2016 годах. "Благодаря этим поездкам Европа узнала правду о "крымской весне" и о возвращении Крыма в родную гавань", — добавил он. "Многие из этих политиков были лишены потом ключевых полномочий в парламентских структурах или вовсе потеряли мандаты депутатов Национального собрания Франции, но от этого они не перестали служить истине и верить в здравый смысл, а не агиткам Госдепа ", — заключил российский парламентарий.