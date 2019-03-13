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Французские политики во главе с Тьерри Мариани посетят Крым 

ТАСС + ещё 1
Фото: ТАСС
Делегация французских политиков во главе с президентом ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани прибыла в Москву и днем в среду вылетает в Крым. Их визит продлится до 16 марта.
Как сообщил сопровождающий делегацию глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в ее состав входят почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Национального собрания, представители муниципальных властей, в том числе мэры городов Бриен-ле-Шато и Бигуглиа. В рамках программы запланированы встречи с руководством Госсовета Республики Крым и членами молодежного парламента полуострова, посещение французского воинского кладбища и культурного центра "Альянс франсез".
"Французские политики будут в Крыму в канун пятилетнего юбилея присоединения полуострова к РФ. Они вновь выйдут на набережные Ялты и Севастополя, где смогут встретиться с простыми крымчанами и поговорить о том, как им живется в России", — сказал депутат.
Слуцкий напомнил, что Мариани уже дважды возглавлял делегации политиков Франции, которые побывали на полуострове в 2015 и 2016 годах. "Благодаря этим поездкам Европа узнала правду о "крымской весне" и о возвращении Крыма в родную гавань", — добавил он. "Многие из этих политиков были лишены потом ключевых полномочий в парламентских структурах или вовсе потеряли мандаты депутатов Национального собрания Франции, но от этого они не перестали служить истине и верить в здравый смысл, а не агиткам Госдепа", — заключил российский парламентарий.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
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Комментарии1
В мире , Тьерри Мариани , Леонид Слуцкий , Владимир Путин , Комитет госдумы по международным делам , Госдеп США , Москва , Республика Крым , Франция
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