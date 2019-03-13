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В Германии отказались от идеи введения санкций против России из-за ситуации с ДРСМД 

RT на русском 1 час назад
Уполномоченная правительства ФРГ по вопросам разоружения и контроля над вооружениями Сюзанне Бауман заявила, что Германия не рассматривает возможность введения санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Не думаю, что экономические санкции привели бы к изменению поведения в данном особом случае», — цитирует её ТАСС.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал отношение стран Европы к ситуации с договором.
В свою очередь, член Совета федерации Владимир Джабаров в беседе с Inforeactor оценил заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты могут заключить новое соглашение вместо ДРСМД.
RT на русском: последние новости
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В мире , Видео , Политика , Владимир Джабаров , Василий Небензя , Дональд Трамп , ООН , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Германия
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