Уполномоченная правительства ФРГ по вопросам разоружения и контроля над вооружениями Сюзанне Бауман заявила, что Германия не рассматривает возможность введения санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Не думаю, что экономические санкции привели бы к изменению поведения в данном особом случае», — цитирует её ТАСС.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал отношение стран Европы к ситуации с договором.
В свою очередь, член Совета федерации Владимир Джабаров в беседе с Inforeactor оценил заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты могут заключить новое соглашение вместо ДРСМД.