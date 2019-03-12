Мужчина напал на пеликана и получил клювом в лицо

Многие люди посещают зоопарки с целью полюбоваться на редких животных, но все из них стремятся войти в контакт с представителями фауны, ведь такое вторжение может иметь плачевный финал. Впрочем, отчаянных туристов никакие предупреждения не могут удержать от желания пообщаться с братьями нашими меньшими. Вот и попытка нападения на пеликана из природного заповедника в Ки-Уэсте, расположенного в американском штате Флориды, стала поводом к проведению расследования Комиссией по охране рыб и диких животных. Инцидент сняли на камеру: на кадрах видно, как мужчина подманивает птицу куском рыбы, а затем прыгает в водоем и хватает свою жертву. Житель штата Мэриленд, посетивший заповедник, не учел, что сам может оказаться в роли пострадавшего, вырвавшись из его рук, пеликан клюнул своего обидчика в лицо.