«Будет новый президент»: Порошенко получил черную метку

Министр иностранных дел Украины Арсен Аваков выразил уверенность, что нынешний президент страны Петр Порошенко не будет повторно избран главой государства. По его словам, Украина в настоящий момент находится в «конце политического цикла». Заявление министра многие восприняли как очередной укол в адрес президента. О противостоянии Порошенко и Авакова на Украине говорят давно. И в преддверии выборов министр, судя по всему, перешел в активное наступление.

Накануне выборов на Украине разворачивается противостояние между президентом Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым.

Аваков в передаче «Свобода слова» на YouTube-канале ICTV заявил, что в скоро в стране появится новый президент.

«Мы находимся в конце политического цикла. Так или иначе, когда закончится этот политический цикл, у нас будет и новый президент, и новое правительство. И я здесь абсолютно спокоен», — сказал министр.

Он также пообещал, что ведомство будет тщательно следить за тем, чтобы выборы прошли без нарушений и фальсификаций «независимо от кандидата в президенты: провластного или от оппозиции».

Впрочем, Аваков не ограничивается лишь намеками в публичном пространстве. Он, например, обвинил штаб Порошенко в подкупе избирателей. Глава МВД собщил, что команда президента использует административный ресурс и средства бюджетной программы.

«Очередное производство будет в очередной раз открыто. Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков», — приводит слова главы ведомства издание «Зеркало недели».

Аваков рассказал, что подкупом занимается один из штабов «провластного кандидата». Агитаторы выбирают тех граждан, кто нуждается в деньгах, им предлагают проголосовать за определенного кандидата. После этого руководителей райсовета просят выделить по тысяче гривен тем, кто согласился, отметил он.

«И этим людям выплачивают по тысяче гривен», — утверждает Аваков.

Министр сообщил, что подобные случаи были зафиксированы в Киевской, Харьковской и Одесской областях. Также Аваков заявил, что в ведомство поступили сигналы о возможном подкупе избирателей и другими кандидатами в президенты — лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко , главой «Гражданской позиции» Анатолием Гриценко и кандидатом от партии «Основа» Сергеем Тарутой

В ответ Блок Петра Порошенко потребовал от министра объяснений в парламенте. Однако это не единственная неприятность, с которой сталкивается глава украинского МВД.

6 марта в Окружной суд Киева поступил иск с требованием уволить Арсена Авакова с должности главы МВД. Как отметили в суде, истец просит суд установить несоответствие министра внутренних дел требованиям к членам правительства, установленным в законе «О кабинете министров Украины». О каких именно требованиях идет речь — не уточняется.

Суд также просят признать бездеятельность премьер-министра страны Владимира Гройсмана , который не инициирует увольнение Авакова.

11 марта Окружной административный суд Киева открыл производство по этому иску.

Глава МВД, стоит отметить, занимает в предвыборном процессе особое место. Он может повлиять на ход президентских выборов, используя для этого сразу несколько методов.

Накануне журналисты портала Bihas.info провели расследования о масштабных хищениях в украинской армии, в результате которого выяснилось, что махинациями в оборонной сфере занимались приближенные к Порошенко должностные лица. Они продавали предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Авторы расследования убеждены, что от «Укрооборонпрома» эти чиновники получили не менее 250 млн гривен, то есть порядка $9 млн Одним из фигурантов расследования стал заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олег Гладковский.

9 марта, на Майдане в Киеве собрались несколько сотен активистов Нацкорпуса и Нацдружин. На митинге выступил лидер организаций, Андрей Билецкий . Он поставил перед главой Украины условие: либо он привлекает Гладковского к ответственности, либо националисты начинают охоту за президентом.

«У тебя есть неделя до следующей субботы выполнить наши требования, — сказал Билецкий. — Мы будем приходить на их проплаченные митинги. Они не смогут делать ничего».

Впрочем, дожидаться субботы они не стали. Петр Порошенко, который находится в предвыборном туре, 9 марта посетил город Черкассы. Однако встреча президента с избирателями была сорвана представителями Национального корпуса. Они блокировали кортеж Порошенко, жгли файеры и дымовые шашки. В результате их действия вылились в силовое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов. В ходе столкновений пострадали 22 силовика. Порошенко вынужден был срочно покинуть митинг.

На Украине, кстати, Нацкорпус и его боевое подразделение — «Национальные дружины», тесно связаны с именем Арсена Авакова. Оба формирования воспринимаются как организации, находящиеся под контролем МВД, на что тут же обратили внимание политологи и эксперты. В тот же день в прессе стали появляться материалы, в которых сообщалось, что «Аваков перешел в наступление».

Подозрений добавил и тот факт, что глава МВД отреагировал на инцидент неоднозначно. С одной стороны, он заявил о недопустимости использования силовых методов.

«Не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисходительности к боевым заслугам — так вести себя нельзя — возбуждено уголовное производство — преступившие черту должны понести наказание», — написал Аваков в своем фейсбуке.

Но в то же время он отметил, что «праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив».

«Прошу настоящих патриотов думать о стране, а не раскручивать спираль ненависти и хаоса, которая разрушает страну не меньше, чем коррупция против которой вы справедливо протестуете», — написал министр.

Тот факт, что глава ведомства в своем комментарии напрямую указал причины инцидента — коррупцию со стороны власти, лишь усложнило положение президента после сорванного митинга.

Вскоре последовал ответ. В первую очередь, Блок Петра Порошенко выдвинул свою версию произошедшего.

«Имеем дело с очередной попыткой окунуть Украину в хаос. Агрессор и реваншисты в течение пяти лет пытались и пытаются использовать для этого любые средства: бросание гранат в нацгвардейцев, провоцирование на улицах Киева столкновений с правоохранителями, блокирование улиц и тому подобное. Именно к такому видеоряду традиционно стремится российская машина пропаганды. Все с одной целью — свержение демократической проевропейской власти», — сообщается в официальном комментарии Блока Порошенко.

Вскоре в базу данных сайта «Миротворец» были внесены несколько членов организаций. 10 марта в Черкассах задержали главу Черкасского областного отделения партии «Национальный корпус» Дмитрия Кухарчука . Пока не известно, действовали ли националисты самостоятельно. МВД не стало игнорировать инцидент и оставлять его без последствий для членов Нацгвардии. При этом, как отмечают журналисты, реакция полиции могла быть гораздо жестче.

Бывший член фракции «Блок Петра Порошенко», внефракционный депутат Верховной рады Сергей Лещенко обратил внимание, что события в Киеве и в Черкассах произошли в один день, а значит, радикалами управляли и координировали из единого центра.

«Любой анализ показывает, что Аваков это сделал, чтобы показать Порошенко его место… Эта ситуация только начало. Аваков показал зубы, и у него есть еще арсенал, с помощью которого он эти зубы может продолжить показывать», — цитирует слова Лещенко «Утро.ру».

Какая роль отведена Авакову в этих выборах — до конца не ясно. Он, например, неоднократно заявлял, что «надо сделать Украину полноценной парламентской республикой, где президент — визионер и супервайзер». В феврале Аваков посещал США, где он встретился с заместителями госсекретаря, а также со спецпредставителем Госдепартамента по вопросам Украины Куртом Волкером . В частности, стороны обсудили и проведение выборов.

«Мы обсудили очень важные вопросы, которые интересуют американскую сторону. Речь идет об обеспечении процесса честных и прозрачных выборов в Украине, президентских выборов, затем парламентских выборов, и, конечно же, американская сторона этому уделяет большое внимание, и я понимаю почему. Я проинформировал наших коллег о том, что мы обеспечим все необходимые результаты», — заявлял Аваков.

Вашингтон неоднократно подчеркивал, что выборы на Украине должны пройти без фальсификаций. За это взял на себя личную ответственность на встрече с представителями Вашингтона глава МВД.