Госдеп раскритиковал Асада за установку статуи отца

"… Асад растратил дефицитные ресурсы на строительство статуи Хафеза Асада, что вызвало масштабные протесты среди бедствующего населения Дераа в воскресенье — там, где сирийский народ впервые поднялся восемь лет назад", — написал во вторник в своем Twitter заместитель официального представителя Госдепа Роберт Палладино.

Кроме того, по его словам, это должно стать напоминанием мировому сообществу, что предоставленная сирийским властям помощь на восстановление будет направлена "не на строительство домов и инфраструктуры, а на цементирование деспотического контроля над народом Сирии".

На этой неделе в Брюсселе проходит третья международная конференция по будущему Сирии и региону, где планируется собрать до 7 миллиардов долларов.

По оценкам ЕС , 11,7 миллиона человек нуждаются в помощи внутри Сирии и более 5,6 миллиона беженцев — в соседних странах и в регионе. "Финансовые потребности для удовлетворения этих нужд, как ожидается, будут на аналогичном 2018 году уровне", — отмечается в справке.

Представителей властей Сирии не пригласили на конференцию, сообщил ранее РИА Новости источник в структурах ЕС.

Спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук ранее заявлял, что США не будут помогать в восстановлении районам, которые находятся под контролем властей Сирии до ухода оттуда сил, которые находятся под контролем Ирана.