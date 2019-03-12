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Пентагон планирует сократить расходы на борьбу с ИГ в Сирии и Ираке 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство обороны США планирует сократить расходы на операцию «Непоколебимая решимость» против группировки «Исламское государство»* в Сирии и Ираке в 2020 году на $2 млрд Проект бюджета опубликован на сайте Пентагона.
Согласно проекту, расходы на операцию составят $6,9 млрд, в то время как в 2019 году на неё было определено $8,9 млрд
В частности, планируется выделить $745 млн на подготовку сил безопасности Ирака и $300 млн — сирийской оппозиции.
В бюджетной заявке Пентагона приоритетом номер один названа модернизация ядерного оружия.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
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В мире , Армия , Войска , США , Пентагон , Исламское государство , Ирак , Сирия
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