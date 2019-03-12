Пентагон планирует сократить расходы на борьбу с ИГ в Сирии и Ираке

Согласно проекту, расходы на операцию составят $6,9 млрд, в то время как в 2019 году на неё было определено $8,9 млрд

В частности, планируется выделить $745 млн на подготовку сил безопасности Ирака и $300 млн — сирийской оппозиции.

В бюджетной заявке Пентагона приоритетом номер один названа модернизация ядерного оружия.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.