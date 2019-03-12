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Саакашвили рассказал о готовности Порошенко обменять Крым на вступление в ЕС 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нынешний президент Украины Петр Порошенко в 2014 году рассчитывал «обменять» отказ от украинского суверенитета над Крымом на вступление Украины в Европейский союз и НАТО. Об этом бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, фрагмент беседы опубликован на YouTube-канале «В гостях у Гордона».
«Вот когда происходили эти события (очевидно, в виду имеются события конца февраля-начала марта 2014 года — прим. «Ленты.ру»), у меня был разговор с Петром Порошенко. И он мне сказал: "Знаешь, Миша, ты же практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию — точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже в [составе] Украины не будет, но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО"», — рассказал Саакашвили.
«Я ему сказал — Петя, Петро, я тогда его еще Петей называл, он тогда еще не требовал чтобы его на "Вы" называли, он еще не был президентом (инаугурация Порошенко состоялась 7 июня, выборы нового президента Украины состоялись 25 мая — прим. «Ленты.ру»), — во-первых, кто тебе сказал, что я свыкся с тем, что наши территории (Абхазия и Южная Осетия — прим. «Ленты.ру») не станут частью Грузии? Они станут, и очень скоро. Мы без них Грузию себе не представляем, мы будем за это сражаться до последнего», — вспомнил о своем ответе экс-президент.
Также Саакашвили поинтересовался у Порошенко, почему он думает, что Украину примут в Евросоюз и НАТО, если Киев ничего не сделает с «отжимом» Крыма.
«Более того, это будут причины вас не принять», — сказал он.
«И третье — кто тебе сказал, что на Крыму все остановится, что это не перекинется на Донбасс? Тогда он сказал: нет, нет, в Донбассе совсем другая ситуация, там у нас очень сильны позиции», — рассказал бывший грузинский президент. Кроме того, в беседе о ситуации в Крыму Порошенко выразил уверенность, что там будут «действовать» крымские татары, добавил Саакашвили.
«Я говорю — какие татары? Или там будет действовать украинское государство, или у вас Крым заберут», — продолжил Саакашвили.
Затем, напомнил Саакашвили, Порошенко направился в Крым, но уже было «достаточно поздно».
«Это не очень хорошая поездка была. Но надо отдать ему должное — он не испугался ехать. Но вот исходные позиции у него были такие — какая разница, Крым все равно уйдет. И более того — у большинства украинской элиты, я много раз это слышал, что все равно Крым уйдет, Крым все равно не будет наш», — добавил он.
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Михаил Саакашвили , Дмитрий Гордон , ЕС , НАТО , Lenta.ru , Абхазия , Грузия , Республика Крым , Южная Осетия
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