Саакашвили раскрыл планы Порошенко на Крым

По словам Саакашвили, в 2014 году он разговаривал с Порошенко, и тот сказал, что ему следует «свыкнуться» с отсутствием Крыма так же, как с отсутствием Абхазии и Южной Осетии свыкся Саакашвили, будучи президентом Грузии.

«Зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО», — был уверен Порошенко.

В ходе того же интервью Михаил Саакашвили пообещал вернуться на Украину, из которой был выдворен в феврале 2018 года. По словам политика, он купил авиабилет в Киев на 1 апреля, так как уверен, что Петр Порошенко не пройдет во второй тур назначенных на 31 марта выборов президента.