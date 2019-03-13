Президент Украины Петр Порошенко рассчитывал обменять Крым на членство в ЕС и НАТО, заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону опубликовано на YouTube-канале последнего.
По словам Саакашвили, в 2014 году он разговаривал с Порошенко, и тот сказал, что ему следует «свыкнуться» с отсутствием Крыма так же, как с отсутствием Абхазии и Южной Осетии свыкся Саакашвили, будучи президентом Грузии.
«Зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО», — был уверен Порошенко.
В ходе того же интервью Михаил Саакашвили пообещал вернуться на Украину, из которой был выдворен в феврале 2018 года. По словам политика, он купил авиабилет в Киев на 1 апреля, так как уверен, что Петр Порошенко не пройдет во второй тур назначенных на 31 марта выборов президента.
«И как только он не пройдет во второй тур, я более чем уверен, что ни один пограничник не захочет выполнять его приказ, не пускать меня на Украину», — заявил Саакашвили.