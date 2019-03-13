Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саакашвили: Порошенко признался, как «обменяет» Крым на членство в НАТО 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что президент Украины Петр Порошенко в 2014 году заявил ему, что Киев получит членство в ЕС и НАТО в обмен на Крым.
"У меня был разговор с Порошенко, и он мне сказал: ты ж практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию, точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет — но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО", — заявил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео опубликовано на Youtube-канале журналиста.
При этом Саакашвили заявил, что потеря Крыма может станет одной из причин не принимать Украину в состав ЕС и НАТО, "потому что появляется территориальный конфликт".
Последние новости
Раскрылось истинное отношение украинцев к россиянам На границе Латвии и России установили забор длиной 93 километра Тайное оружие Пекина: Китай готов к распродаже госдолга США
В мире , Видео , Петр Порошенко , Михаил Саакашвили , Дмитрий Гордон , ЕС , НАТО , Грузия , Республика Крым
Читайте также
Видео
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
«Крым к нам не вернулся, на Донбассе идет война»
Украина Статьи
В РФ ответили на призыв Европы остановить «Северный поток-2»
Политика Статьи
Мать девочки-маугли сделала заявление
Происшествия
Израиль высказался о России на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Решен вопрос с работой Арашукова
Происшествия
Прояснилась ситуация с «побегом» Порошенко от националистов
Украина В мире
«Унижение для России»: зачем расширяли НАТО
Политика Армия
«Роскосмос» опубликовал видео ракетного двигателя РД-171МВ
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение