Саакашвили: Порошенко признался, как «обменяет» Крым на членство в НАТО

"У меня был разговор с Порошенко, и он мне сказал: ты ж практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию, точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет — но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО", — заявил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео опубликовано на Youtube-канале журналиста.

При этом Саакашвили заявил, что потеря Крыма может станет одной из причин не принимать Украину в состав ЕС и НАТО, "потому что появляется территориальный конфликт".