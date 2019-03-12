Глава европейской дипломатии Федерика Могерини на заседании Совбеза ООН назвала ядерное сдерживание неэффективным для предотвращения войны.
«Сдерживание более не эффективно для предотвращения войн в силу фрагментации центров власти в современном мире», — приводит ТАСС слова Могерини.
Она отметила, что «новая гонка вооружений, и, в особенности ядерных вооружений, может сделать мир только более опасным».
Ранее Могерини заявила, что Евросоюз намерен продолжить работу по содействию политическому разрешению ситуации в Венесуэле.