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Могерини назвала ядерное сдерживание неэффективным для предотвращения войны 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини на заседании Совбеза ООН назвала ядерное сдерживание неэффективным для предотвращения войны.
«Сдерживание более не эффективно для предотвращения войн в силу фрагментации центров власти в современном мире», — приводит ТАСС слова Могерини.
Она отметила, что «новая гонка вооружений, и, в особенности ядерных вооружений, может сделать мир только более опасным».
Ранее Могерини заявила, что Евросоюз намерен продолжить работу по содействию политическому разрешению ситуации в Венесуэле.
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В мире , Армия , Оружие , Федерика Могерини , ЕС , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС
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