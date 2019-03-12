Могерини назвала ядерное сдерживание неэффективным для предотвращения войны

«Сдерживание более не эффективно для предотвращения войн в силу фрагментации центров власти в современном мире», — приводит ТАСС слова Могерини.

Она отметила, что «новая гонка вооружений, и, в особенности ядерных вооружений, может сделать мир только более опасным».