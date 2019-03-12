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Трамп: современными самолётами сложно управлять 

News.ru 35 минут назад
Фото: Reuters
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп уверен, что новые модели самолётов становятся трудны в управлении. По его мнению, вместо пилотов сейчас нужны компьютерные специалисты из Массачусетского технологического института.
Глава государства отметил, что во многих продуктах наблюдается неуместное усложнение. Зачастую старые и простые вещи намного лучше, написал он в своём Twitter.
«Не знаю, как вы, но я не хочу, чтобы Альберт Эйнштейн был моим пилотом. Я хочу прекрасных профессиональных летчиков, у которых технически есть возможность легко и быстро брать в свои руки контроль над самолетом», — подчеркнул он.
Его заявление прозвучало на фоне авиакатастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии. News.ru сообщал, что воздушное судно разбилось утром 10 марта через несколько минут после взлёта. На борту находились 157 человек из 35 стран, в том числе — восемь членов экипажа. Все они погибли.
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