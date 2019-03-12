Трамп: современными самолётами сложно управлять

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп уверен, что новые модели самолётов становятся трудны в управлении. По его мнению, вместо пилотов сейчас нужны компьютерные специалисты из Массачусетского технологического института.

Глава государства отметил, что во многих продуктах наблюдается неуместное усложнение. Зачастую старые и простые вещи намного лучше, написал он в своём Twitter.

«Не знаю, как вы, но я не хочу, чтобы Альберт Эйнштейн был моим пилотом. Я хочу прекрасных профессиональных летчиков, у которых технически есть возможность легко и быстро брать в свои руки контроль над самолетом», — подчеркнул он.