В Верховной Раде заинтересовались связями Тимошенко и Коломойского

«Сегодня вся страна обсуждает разговор, который произошел между Юлией Владимировной Тимошенко и Игорем Валерьевичем Коломойским. Я хотел бы, чтобы вы услышали сейчас, как это происходит», — сказал Герасимов в ходе пленарного заседания Рады, после чего поднес к микрофону телефон с включенной записью разговора, якобы имевшего место между Тимошенко и Коломойским (сама запись появилась на сайте LiveLeak 7 марта).

В ходе беседы, якобы имевшей место в феврале, обладатель женского голоса, похожего на голос Тимошенко, поздравляет собеседника с днем рождения (13 февраля Коломойскому исполнилось 56 лет — прим. «Ленты.ру» ).

«Спасибо. Но мы же пока цели не достигнем — мы не успокоимся», — отвечает ей мужчина, обладатель голоса, похожего на голос Коломойского (цель при этом не уточняется).

В ходе демонстрации записи к Герасимову подошел депутат Верховной Рады от «Батькивщины» Александр Абдуллин и назвал того придурком.

«Ты придурок, просто придурок. Подумай, что ты сейчас делаешь на всю страну», — сказал он.

Герасимов на слова Абдуллина не отреагировал. «У Игоря Коломойского есть два кандидата на [президентских] выборах — это [Владимир] Зеленский и Юлия Тимошенко», — сказал он, отметив, что происхождение записи разговора не выяснено, однако ее достоверность у него не вызывает сомнения.

Также депутат Рады от БПП назвал давние связи Тимошенко и Коломойского «секретом Полишинеля».

«Мы требуем публичной информации о политических и финансовых аспектах Ваших договоренностей с Игорем Валерьевичем Коломойским», — сказал Герасимов, обращаясь к Тимошенко.

Очередные президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года, второй тур, в случае необходимости, будет проведен 21 апреля. Согласно результатам опросов украинских социологов, с конца января лидером президентской гонки является шоумен Владимир Зеленский . Действующий президент Украины Петр Порошенко , в свою очередь, борется за выход во второй тур с Тимошенко, которая на протяжении последних месяцев возглавляла президентские рейтинги.