На Украине объяснили фотографию с «убегающим» Порошенко

Ранее в социальных сетях появились снимки Петра Порошенко , на которых он в спешке переходит улицу. Издание "Страна.ua" предположило, что фотографам удалось запечатлеть момент "побега" президента с мероприятия. Украинские СМИ также писали о том, что группа националистов попыталась сорвать выступление главы государства, из-за чего пришлось установить для него специальное заграждение.

По словам Цеголко, фотографии с митинга — "классический фейк". Как отметил пресс-секретарь, снимок оказался обрезанным. Он опубликовал несколько изображений, на которых, видно, что Порошенко перепрыгивал через лужу, а не пытался уйти с митинга.

Как написал журналист Леонид Шевчук, снимки были сделаны еще до мероприятия.