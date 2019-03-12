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На Украине объяснили фотографию с «убегающим» Порошенко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: страница Александра Онищенко в Facebook
Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Facebook прокомментировал фотографию с митинга в Житомире, на которых действующий глава государства как будто "убегает" от толпы.
Ранее в социальных сетях появились снимки Петра Порошенко, на которых он в спешке переходит улицу. Издание "Страна.ua" предположило, что фотографам удалось запечатлеть момент "побега" президента с мероприятия. Украинские СМИ также писали о том, что группа националистов попыталась сорвать выступление главы государства, из-за чего пришлось установить для него специальное заграждение.
По словам Цеголко, фотографии с митинга — "классический фейк". Как отметил пресс-секретарь, снимок оказался обрезанным. Он опубликовал несколько изображений, на которых, видно, что Порошенко перепрыгивал через лужу, а не пытался уйти с митинга.
Как написал журналист Леонид Шевчук, снимки были сделаны еще до мероприятия.
"Я — автор фото с президентом, который идет к людям. Не убегает, не уходит, а идет в толпу тысяч людей, в том числе и в толпу c оппонентами", — говорится в публикации Шевчука.
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В мире , Украина , Святослав Цеголко , Петр Порошенко , Житомир
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