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Депутату Рады отключили микрофон за выступление на русском 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отключил микрофон депутату парламента Василию Нимченко за выступление на русском языке.
Об этом сообщает «Укринформ».
Отмечается, что это произошло во время рассмотрения поправок к законопроекту №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
«Я обращаюсь к вам с просьбой на государственном языке говорить. Вы им хорошо, прекрасно владеете. Пожалуйста, не создавайте ненужных конфликтов тогда, когда мы работаем системно и слаженно. Пожалуйста, государственным языком», — сказал Парубий.
После этого Нимченко продолжил выступать на русском языке, пытаясь объявить свою поправку к языковому законопроекту, однако спикер не дал ему возможности высказаться.
«Я прошу выключить микрофон, к сожалению, есть решение Конституционного суда, которое чётко разъясняет, и мне будет обидно и жаль, что вы просто срываете заседание некорректным поведением», — отметил Парубий.
Уточняется, что после этого депутат объявлял свои поправки на украинском языке. В частности, он требовал отменить норму об ответственности за публичное унижение государственного языка.
Ранее председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заявил, что в стране нет ущемления прав русскоязычных граждан.
В декабре 2018 года власти Ивано-Франковской области приняли мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта».
До этого аналогичное решение приняли ещё в ряде регионов Украины, в частности, в Тернопольской и Житомирской областях.
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В мире , Прибалтика , Украина , Андрей Парубий , Верховная Рада
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