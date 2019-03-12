Депутату Рады отключили микрофон за выступление на русском

Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что это произошло во время рассмотрения поправок к законопроекту №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«Я обращаюсь к вам с просьбой на государственном языке говорить. Вы им хорошо, прекрасно владеете. Пожалуйста, не создавайте ненужных конфликтов тогда, когда мы работаем системно и слаженно. Пожалуйста, государственным языком», — сказал Парубий.

После этого Нимченко продолжил выступать на русском языке, пытаясь объявить свою поправку к языковому законопроекту, однако спикер не дал ему возможности высказаться.

«Я прошу выключить микрофон, к сожалению, есть решение Конституционного суда, которое чётко разъясняет, и мне будет обидно и жаль, что вы просто срываете заседание некорректным поведением», — отметил Парубий.

Уточняется, что после этого депутат объявлял свои поправки на украинском языке. В частности, он требовал отменить норму об ответственности за публичное унижение государственного языка.

Ранее председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заявил, что в стране нет ущемления прав русскоязычных граждан.

В декабре 2018 года власти Ивано-Франковской области приняли мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта».

До этого аналогичное решение приняли ещё в ряде регионов Украины, в частности, в Тернопольской и Житомирской областях.