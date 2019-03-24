Посла Украины в Эстонии высмеяли в Сети за слова о Крыме

Послица Украины в Эстонии нунунукнула нашему эстонскому Спутнику в твиттере. Что ей ответить?, — отреагировала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян и предложила подписчикам ответить украинскому дипломату.

I would like to reiterate to @sputnik_estonia that UA Crimea was illegally occupied by Russia in grave breach of international law. Russia committed an act of aggression&sanctions have been imposed on Ru by international community. Crimea will be deoccupied #CrimeaIsUkraine https://t.co/SY7EVC2N79— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 марта 2019 г.

Пользователи Сети с энтузиазмом восприняли призыв Симонян и дали свои остроумные ответы Берце.

Некоторые отметили, что ей надо дать ответ в духе главы МИД России Сергея Лаврова , а другие предположили, что «бескровно вернуть Крым — сам Йелоупукки велел».

Дорогая Мариана, объясните, пожалуйста, нам, гражданам РФ, кто и как именно будет проводить «деоккупацию» Крыма? Может быть ваша могучая армия?, — обратился @GeneraVorosh к украинскому послу, напомнив, что во времена второй мировой войны она проявила себя только в качестве карателей.

Послица Украины в Эстонии нунунукнула нашему эстонскому Спутнику в твиттере. Что ей ответить?



…— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 23 марта 2019 г. Кроме того, пользователи посоветовали послу почитать «Севастопольские рассказы» Толстого и оценить их.

Ранее News.ru писал о том, что восемь человек решили отказаться от эстонского гражданства в пользу российского. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. В 2018 году от эстонского гражданства отказались 162 человека. Из них 61 человек стал гражданином России.