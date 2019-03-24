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Посла Украины в Эстонии высмеяли в Сети за слова о Крыме 

News.ru + ещё 36 32 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца стала объектом насмешек в Сети за пост в сети микроблогов Twitter, в котором она «напомнила» агентству Sputnik, что «украинский Крым был незаконно оккупирован Россией».
Послица Украины в Эстонии нунунукнула нашему эстонскому Спутнику в твиттере. Что ей ответить?, — отреагировала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян и предложила подписчикам ответить украинскому дипломату.
Пользователи Сети с энтузиазмом восприняли призыв Симонян и дали свои остроумные ответы Берце.
Некоторые отметили, что ей надо дать ответ в духе главы МИД России Сергея Лаврова, а другие предположили, что «бескровно вернуть Крым — сам Йелоупукки велел».
Дорогая Мариана, объясните, пожалуйста, нам, гражданам РФ, кто и как именно будет проводить «деоккупацию» Крыма? Может быть ваша могучая армия?, — обратился @GeneraVorosh к украинскому послу, напомнив, что во времена второй мировой войны она проявила себя только в качестве карателей.
Кроме того, пользователи посоветовали послу почитать «Севастопольские рассказы» Толстого и оценить их.
Ранее News.ru писал о том, что восемь человек решили отказаться от эстонского гражданства в пользу российского. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. В 2018 году от эстонского гражданства отказались 162 человека. Из них 61 человек стал гражданином России.
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В мире , Украина , Маргарита Симоньян , Сергей Лавров , Марьяна Беца , МИД , РИА Новости , ИА Sputnik , Russia Today , Республика Крым , Эстония
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