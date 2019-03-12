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Украинские националисты облили кровью здание НАБУ 

News.ru 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Националисты облили кровью и обклеили стикерами вход в здание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Таким образом они выступили против покрытия руководством бюро хищений в оборонной сфере.
Кроме того, участники протеста выкрикивали лозунги: «НАБУ крышует мародеров», «НАБУ ничем не лучше». По словам лидера организации, главное требование националистов — привлечь замдиректора ведомства к уголовной ответственности, сообщает местное издание «Информатор».
Акции предшествовала публикация материала, в котором рассказывалось, что украинские силовики и налоговая служба покрывали преступную деятельность фигурантов коррупционного скандала в «оборонке».
Ранее News.ru писал, что представители украинского Национального корпуса вывесили на майдане Незалежности в Киеве баннер с призывом посадить в тюрьму президента Украины Петра Порошенко. Акция была посвящена второй годовщине создания организации и недавнему скандалу с контрабандными закупками в России запчастей для украинской армии по безумным ценам.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Федеральная налоговая служба
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