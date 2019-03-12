Украинские националисты облили кровью здание НАБУ

Националисты облили кровью и обклеили стикерами вход в здание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Таким образом они выступили против покрытия руководством бюро хищений в оборонной сфере.

Кроме того, участники протеста выкрикивали лозунги: «НАБУ крышует мародеров», «НАБУ ничем не лучше». По словам лидера организации, главное требование националистов — привлечь замдиректора ведомства к уголовной ответственности, сообщает местное издание «Информатор».

Акции предшествовала публикация материала, в котором рассказывалось, что украинские силовики и налоговая служба покрывали преступную деятельность фигурантов коррупционного скандала в «оборонке».