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Президент Польши обвинил Россию в провокациях против НАТО 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в проведении военных провокаций против государств — членов НАТО. Об этом он заявил журналистам после завершения состоявшейся в Пражском граде международной конференции, приуроченной к 20-летию вступления в блок Чехии, Венгрии и Польши.
"Каждая российская провокация — это, например, самолет, нарушающий воздушное пространство какого-либо из государств — членов НАТО, или другие подобные провокации представляют собой экзамен нашей способности обеспечить собственную безопасность, — считает Дуда. — Они представляют собой попытки выяснить, будем ли мы реагировать на них или нет. Если мы перестанем на них реагировать, то вскоре российские самолеты появятся над Прагой и Варшавой, а затем, возможно, над Берлином".
Польша, по словам своего лидера, принимает участие во всех проектах на восточном крыле НАТО с целью противодействовать России. Он также обвинил РФ в распространении ложных новостей и поддержке атак в киберпространстве.
Милош Земан, отвечая на вопрос журналистов о возможной российской угрозе для НАТО, заявил: "Тот, кто боится провокаций, тот показывает этим только собственную слабость. Гордая и уверенная в себе страна должна совместно со своими союзниками реализовывать возможность защищаться самостоятельно. Она не должна бояться".
Президент Словакии Андрей Киска, в свою очередь, выразил согласие с Анджеем Дудой.
"Целью Россия является раскол единства НАТО", — утверждал словацкий лидер.
Президент Венгрии Янош Адер, продолжая ответ на вопрос представителей СМИ, напомнил, что его страна задействована в антироссийских санкциях Евросоюза, "не взирая на то, с каким экономическим ущербом для нее они связаны". Венгрия, являясь членом НАТО, также принимает участие в обеспечение защиты воздушного пространства прибалтийских стран.
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Комментарии3
В мире , Армия , Анджей Дуда , Милош Земан , ЕС , НАТО , Венгрия , Польша , Чехия
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