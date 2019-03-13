Президент Польши обвинил Россию в провокациях против НАТО

"Каждая российская провокация — это, например, самолет, нарушающий воздушное пространство какого-либо из государств — членов НАТО, или другие подобные провокации представляют собой экзамен нашей способности обеспечить собственную безопасность, — считает Дуда. — Они представляют собой попытки выяснить, будем ли мы реагировать на них или нет. Если мы перестанем на них реагировать, то вскоре российские самолеты появятся над Прагой и Варшавой, а затем, возможно, над Берлином".

Польша, по словам своего лидера, принимает участие во всех проектах на восточном крыле НАТО с целью противодействовать России. Он также обвинил РФ в распространении ложных новостей и поддержке атак в киберпространстве.

Милош Земан , отвечая на вопрос журналистов о возможной российской угрозе для НАТО, заявил: "Тот, кто боится провокаций, тот показывает этим только собственную слабость. Гордая и уверенная в себе страна должна совместно со своими союзниками реализовывать возможность защищаться самостоятельно. Она не должна бояться".

Президент Словакии Андрей Киска, в свою очередь, выразил согласие с Анджеем Дудой.

"Целью Россия является раскол единства НАТО", — утверждал словацкий лидер.