Как живет Венесуэла

Парламент Венесуэлы объявил в стране режим чрезвычайного положения в связи с масштабными отключениями электроэнергии. Отключения длятся с 7 марта. В стране сегодня царит хаос.

По данным оппозиции, в Венесуэле из-за масштабного отключения электричества массово умирают тяжелобольные, среди которых много детей. Врачи вынуждены проводить операции с освещением от телефонов.