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Как живет Венесуэла 

Рамблер 1 час назад
Парламент Венесуэлы объявил в стране режим чрезвычайного положения в связи с масштабными отключениями электроэнергии. Отключения длятся с 7 марта. В стране сегодня царит хаос.
По данным оппозиции, в Венесуэле из-за масштабного отключения электричества массово умирают тяжелобольные, среди которых много детей. Врачи вынуждены проводить операции с освещением от телефонов.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых протестов против президента Николаса Мадуро, спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.
В мире , Фото , Николас Мадуро , Венесуэла
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