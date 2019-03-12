Порошенко продал часть Украины за томос об автокефалии

Президент Украины Петр Порошенко купил автокефалию Православной церкви Украины за «здания и помещения, а также другие объекты собственности». Об этом, как сообщают «Украинские новости», свидетельствует текст соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
Документ был подписан Порошенко и патриархом Варфоломеем 3 ноября 2018 года. На следующий день «Украинские новости» обратились в администрацию президента с просьбой о предоставлении его копии.
Сначала администрация отстрочила обработку запроса без объяснения причин, а затем отказалась выполнять просьбу до «окончательного решения вопроса». Сегодня копия соглашения была передана журналистам.
Согласно пункту 3.1 третьей статьи документа, Украина обязалась «способствовать» покупке постпредством Константинопольского патриархата в Киеве необходимых для его функционирования зданий, помещений и других объектов собственности.
«Становится ясна причина отказов АПУ. Порошенко накануне выборов невыгодно признавать, что ценой получения томоса об автокефалии ПЦУ стала передача госсобственности в постоянное бесплатное пользование Вселенскому патриархату», — отмечает издание.