Порошенко продал часть Украины за томос об автокефалии

Порошенко заплатил за автокефалию госсобственностью

Документ был подписан Порошенко и патриархом Варфоломеем 3 ноября 2018 года. На следующий день «Украинские новости» обратились в администрацию президента с просьбой о предоставлении его копии.

Сначала администрация отстрочила обработку запроса без объяснения причин, а затем отказалась выполнять просьбу до «окончательного решения вопроса». Сегодня копия соглашения была передана журналистам.

Согласно пункту 3.1 третьей статьи документа, Украина обязалась «способствовать» покупке постпредством Константинопольского патриархата в Киеве необходимых для его функционирования зданий, помещений и других объектов собственности.