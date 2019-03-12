Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко заплатил за автокефалию госсобственностью 

Рамблер 30 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко купил автокефалию Православной церкви Украины за «здания и помещения, а также другие объекты собственности». Об этом, как сообщают «Украинские новости», свидетельствует текст соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
Документ был подписан Порошенко и патриархом Варфоломеем 3 ноября 2018 года. На следующий день «Украинские новости» обратились в администрацию президента с просьбой о предоставлении его копии.
Сначала администрация отстрочила обработку запроса без объяснения причин, а затем отказалась выполнять просьбу до «окончательного решения вопроса». Сегодня копия соглашения была передана журналистам.
Согласно пункту 3.1 третьей статьи документа, Украина обязалась «способствовать» покупке постпредством Константинопольского патриархата в Киеве необходимых для его функционирования зданий, помещений и других объектов собственности.
«Становится ясна причина отказов АПУ. Порошенко накануне выборов невыгодно признавать, что ценой получения томоса об автокефалии ПЦУ стала передача госсобственности в постоянное бесплатное пользование Вселенскому патриархату», — отмечает издание.
Комментарии122
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Администрация Президента РФ , РПЦ
Читайте также
Видео
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
«Унижение для России»: зачем расширяли НАТО
Политика Армия
«Роскосмос» опубликовал видео ракетного двигателя РД-171МВ
Наука и техника Технологии
Порошенко продал часть Украины за томос об автокефалии
В мире Украина
Вторую девочку-маугли обнаружили в московском регионе
Происшествия
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
В мире Статьи
«Вовремя смыться»: сбежавшего Порошенко высмеяли в соцсетях
В мире
Пока вы спали: «Нафтогаз» обрушился на Германию и РФ
Общество
Еще одна страна покусилась на российские земли
В мире
Миллионера из списка Forbes обокрали в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение