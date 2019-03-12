Тимошенко обвинила СБУ в давлении на членов ее партии

"Репрессии достигли апогея. СБУ вернула в Украину 37-й год сталинских времен, выписав приглашения или повестки на допрос для членов нашей партии. Таких повесток сегодня более 10 тыс. ", — сказала она.

Тимошенко добавила, что в СБУ вызываются люди из списков, куда включены члены партии, которые входят в участковые и окружные избирательные комиссии.

По ее словам, СБУ оказывает давление на этих людей, чтобы они отказались от работы на выборах.

"Они запугивают их криминальными делами, заставляют выходить из партии и давать недостоверные свидетельства. И всем этим занимается СБУ вместе с генеральной прокуратурой", — сказала лидер партии.