Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимошенко обвинила СБУ в давлении на членов ее партии 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава фракции "Батькивщина" в Верховной раде и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обвинила Службу безопасности Украины (СБУ) в давлении на членов ее партии и сообщила о более 10 тыс. выписанных им повесток на допрос. Об этом она во вторник сообщила журналистам.
"Репрессии достигли апогея. СБУ вернула в Украину 37-й год сталинских времен, выписав приглашения или повестки на допрос для членов нашей партии. Таких повесток сегодня более 10 тыс. ", — сказала она.
Тимошенко добавила, что в СБУ вызываются люди из списков, куда включены члены партии, которые входят в участковые и окружные избирательные комиссии.
По ее словам, СБУ оказывает давление на этих людей, чтобы они отказались от работы на выборах.
"Они запугивают их криминальными делами, заставляют выходить из партии и давать недостоверные свидетельства. И всем этим занимается СБУ вместе с генеральной прокуратурой", — сказала лидер партии.
Первый тур выборов президента Украины состоится 31 марта. В избирательный бюллетень будут внесены 39 кандидатов. По последним рейтингам, во второй тур выходит кандидат в президенты Владимир Зеленский, а на то, чтобы стать его оппонентом, у действующего президента Петра Порошенко, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко фактически равные шансы.
ТАСС: последние новости
В Раде требуют от Тимошенко раскрыть детали ее финансирования Коломойским На Украине возбудили дела в отношении Тимошенко и о подкупе малоимущих в пользу Порошенко Латвия возвела на границе с Россией 93-километровый забор с колючей проволокой
Комментарии
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Анатолий Гриценко , Генпрокуратура РФ , СБУ , Верховная Рада
Читайте также
Видео
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Израиль высказался о России на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Прояснилась ситуация с «побегом» Порошенко от националистов
Украина В мире
«Унижение для России»: зачем расширяли НАТО
Политика Армия
«Роскосмос» опубликовал видео ракетного двигателя РД-171МВ
Наука и техника Технологии
Порошенко продал часть Украины за томос об автокефалии
В мире Украина
Вторую девочку-маугли обнаружили в московском регионе
Происшествия
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
В мире Статьи
«Вовремя смыться»: сбежавшего Порошенко высмеяли в соцсетях
В мире
Пока вы спали: «Нафтогаз» обрушился на Германию и РФ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение