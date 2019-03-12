Провокация или ошибка: чем закончится ЧП в Венесуэле

Блэкаут, начавшийся в Венесуэлу 7 марта, вынудил парламент этой страны ввести режим ЧП.

Парламент находится в оппозиции президенту Николасу Мадуро , и его спикер Хуан Гуайдо провозгласил себя ранее временным главой государства.

Указ вводит режим ЧП на 30 дней, затем при необходимости срок может быть продлен.

Причиной масштабного отключения электроэнергии стал акт саботажа на самой крупной в стране ГЭС имени Симона Боливара. Двоих диверсантов арестовали, но последствия диверсии полностью не устранены до сих пор.

Ситуация в Венесуэле зеркально напоминает ситуацию в России в 1993 году, где в течение нескольких месяцев тоже нарастало противостояние между президентом и парламентом, только с точностью до наоборот: в России парламент представлял собой просоциалистические силы, а президент — реформаторские, пишет издание Снег.tv.

Но как и в случае с Россией-1993, усилия венесуэльского парламента перехватить власть обречены на провал, полагает главный редактор журнала «Латинская Америка» Владимир Травкин

Гуайдо может объявлять режим ЧП с таким же успехом, с каким он может объявить наступление зимы, которой в Венесуэле не бывает. Потому что парламент — ветвь власти законодательная, и по этой причине у него нет механизмов исполнения своих постановлений. Для этого как раз и существует власть исполнительная, которую в данное время представляет Николас Мадуро, — напоминает эксперт.

По мнению Травкина, все действия антимадуровской оппозиции последних месяцев показывают несогласованность и импульсивность ее лидеров, которые действую по принципу: главное — ввязаться в драку, а там действовать по ситуации.

Самые последние по времени акции оппозиции — сперва теракт на электростанции, затем объявление режима ЧП в этой связи — показывает, что противники Мадуро действуют хаотично и, по большому счету, на руку своему оппоненту, считает эксперт.

Устроив общенациональный блэкаут, они вряд ли вызвали к себе симпатии хотя бы у одного венесуэльца, потому что политика политикой, но закрытие школ и больниц одинаково ударяет и по сторонникам Мадуро, и по его противникам. И чем больше таких хаотических акций оппозиция устраивает, тем сильнее становятся позиции официального президента, который использует такие акции, чтобы подтвердить, что оппозиция действует против национальных интересов Венесуэлы, — говорит Травкин.

Объявление ЧП может стать для оппозиции роковой ошибкой, если Мадуро захочет и сумеет ей воспользоваться.

Режим ЧП дает президенту чрезвычайные же полномочия. Понятно, что парламент держит в уме, что такие полномочия он вручает своему спикеру. Но официально же президентом остается Мадуро! И он может сейчас заявить: Bien, я утверждаю ваше решение, принимаю такие полномочия, приостанавливаю действие конституции и распускаю ваш парламент. И это будет строго по закону, — размышляет эксперт.

Вряд ли Николасу Мадуре потребуется проделывать подобные финты, сомневается руководитель Центра имени Уго Чавеса Егор Лидовский.

Мадуро не считает этот состав парламента легитимным, потому что его депутаты замешаны в доказанных фальсификациях во время выборов. Кроме того, президенту это парламент не особенно-то и мешает — потому что кроме как распространять заявления в СМИ, его депутаты ничего делать не в состоянии. Все рычаги реальной власти остаются в руках Мадуро, и властные структуры и армия сохраняют ему верность, — говорит эксперт.

Кроме того, решение о введении ЧП должен утверждать Верховный Суд страны, и этот орган почти наверняка этого не сделает. Причем дело здесь не в политических симпатиях верховных судей Венесуэлы, продолжает Лидовский.

Гуайдо сразу после того, как объявил себя временным президентом, назначил и новый состав Верховного Суда. Но это ситуация анекдотическая. Дело в том, что во-первых, эти «судьи» находятся за пределами страны, в Колумбии, а во-вторых, их назначили в обход легитимных процедур. Поэтому какое бы «решение» они не приняли, оно никаким образом не может быть «переведено» в какие-либо конкретные меры на территории Венесуэлы, — объясняет он.

Однако для оппозиции это не играет никакой роли, потому что всё, что она делает, делается согласно методике «управляемого хаоса».

Сама диверсия на ГЭС почти наверняка и была устроена для того, чтобы Гуайдо получил предлог для введения режима ЧП — а с ним и полномочия обратиться к США за военной помощью.

Что такой шаг очень вероятен, говорит то, что Вашингтон на этой неделе отозвал из Каракаса всех остававшихся там до сих пор своих дипломатов.

Если к власти в Каракасе придет оппозиция, Россия может попрощаться со всеми контрактами по торговле нефтью и поставке вооружений, заключенными после 2015 года, не сомневается профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

Венесуэльский парламент, в котором оппозиция имеет большинство, совершенно однозначно и не первый год заявляет, что контракты, подписанные при президентстве Мадуро, являются нелегитимными, так как они заключены с нарушениями законодательства, им, парламентом, принятым. То есть что эти контракты будут аннулированы на следующий день после того, как Мадуро лишится власти, сомнений нет никаких, это известно наперед, — говорит он.

Хотя в любых контрактах всегда оговаривается, что при его расторжении инициатор разрыва обязан выплатить второй стороне неустойку, Москве не стоит на это особо рассчитывать, если «постмадурское» правительство решит соглашения аннулировать.