«Будет больно»: Дания снова идет на конфронтацию с Путиным из-за газопровода

Дания угрожает сделать больно «Северному потоку — 2». Россия разработала уже третий маршрут газопровода мимо этой маленькой скандинавской страны, но разрешения на строительство все еще нет. Эксперты предрекают всплеск русского гнева: задержки влекут за собой непредвиденные расходы. Дания никак не может определиться, на чью сторону встать — соседней Германии или могущественных США

Политические страсти, бушующие вокруг российского газопровода «Северный поток — 2», не утихают.

Это связано с новой трассировкой газопровода в фарватере между Борнхольмом и Польшей . Ранее альтернатива двум первоначальным вариантам не рассматривалась из-за спора о морских границах между Данией и Польшей. Однако ожидается, что в ближайшие месяцы страны урегулируют этот спор, разграничив ответственность за морское дно. Откроется пространство для маневров.

По сообщению ряда осведомленных источников, в высшей степени вероятно, что Дания попросит руководство «Северного потока — 2» предоставить третий запрос на строительство газопровода в фарватере между Польшей и Борнхольмом.

Это повлечет за собой новые задержки. Дания давно противится газопроводу, за которым стоит российская государственная компания Газпром . Датское сопротивление уже вылилось в простои и непредвиденные издержки в 750 миллионов крон.

«Дания давно упрямится, и ее позиция уже больно ударила по «Северному потоку — 2"», — считает Трине Виллумсен Берлинг (Trine Villumsen Berling), политолог из Копенгагенского университета и эксперт по энергетике и политике безопасности.

«За такое недолго и угодить в черный список Москвы», — считает старший сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбёль (Flemming Splidsboel).

С другой стороны, задерживая строительство, Дания может снискать расположение Вашингтона. Там против «Северного потока — 2» выступает президент Трамп. Критикует он и Германию, которая проект поддерживает.

Мучительное противоречие между интересами США и Германии — одна из главных причин, почему Дания до сих пор не дала добро на строительство газопровода близ Борнхольма. Первый запрос руководство «Северного потока — 2» направило уже почти два года назад. Тогда предполагалось, что трубы проложат к югу от Борнхольма, параллельно уже существующему «Северному потоку — 1». В этом случае Дания может не задумываясь ответить «нет», поскольку это ее территориальные воды. Парламентская оппозиция требует отказа в качестве наказания России за агрессию на Украине.

Чтобы обезопасить себя, в августе 2018 года «Северный поток — 2» направил второй запрос. Альтернативная трассировка к северу от Борнхольма идет в обход датских территориальных вод. Ограничиться простым отказом Дания уже не может. Однако датские власти могут сослаться на государственные интересы — например, судоходство и экологию.

Посольство России в Копенгагене сообщило, что вопрос о дальнейшей отсрочке строительства «Северного потока — 2» не рассматривается. При этом отмечается, что газопровод через Балтийское море «способствует диверсификации энергопоставок в ЕС и укрепляет его энергобезопасность».

Представитель «Северного потока — 2» сообщил в электронном письме, что компания рассчитывает получить «зеленый свет» в ответ на запрос о строительстве к северу от Борнхольма.

Министр иностранных дел и министр экологии и энергетики от комментариев воздержались.

Politiken, Дания