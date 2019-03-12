Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вовремя смыться»: сбежавшего от толпы Порошенко высмеяли в соцсетях 

Рамблер 13 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко сбежал от протестовавших против него националистов и был высмеян за это пользователями социальных сетей.
Накануне украинский лидер провел митинг в Житомире. На мероприятие пришли и активисты движения «Национальный корпус». В рамках предвыборного митинга Порошенко они провели акцию протеста против него — кричали «фу», «позор» и «брехня» и требовали расследовать коррупцию в армии.
«Негодяи!» — выкрикнул Порошенко по окончании мероприятия.
То, как президент покидал митинг, попало в объективы фотографов. Один из снимков в своем фейсбуке опубликовал бывший депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко.
На фото Порошенко запечатлен перед тем, как наступил в лужу, его губы сильно сжаты, что может свидетельствовать о раздражении, а руки широко раскинуты, что может говорить о спешке. О ней может свидетельствовать тот факт, что все охранники главы государства находятся позади него.
«Беги, Петя, беги… Но куда?» — поинтересовался один из комментаторов.
Другие шутили о том, что «на Ростов», что «вовремя смыться» — «главное» в профессии Порошенко, а также о том, что «после томоса» президент начал «ходить» по воде.
Комментарии2
В мире , Александр Онищенко , Петр Порошенко , Верховная Рада , Житомир
Читайте также
Видео
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
В мире Статьи
Еще одна страна покусилась на российские земли
В мире
В истории с девочкой-маугли всплыли новые детали
Происшествия
В Японии дали неутешительный прогноз по договору с РФ
Политика Азия
Штурм отдела МВД: кого задержала ФСБ
Криминал Происшествия
Погибшая в Эфиопии россиянка оставила послание
Происшествия
Вопрос о Виторгане вызвал оторопь у Собчак
Шоу-бизнес
Россия и Китай «наваляли» США
Армия Азия
Вена разозлилась на Киев и приняла меры
В мире Европа
Озвучен исход «войны» между США и Россией
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение