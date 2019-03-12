«Вовремя смыться»: сбежавшего от толпы Порошенко высмеяли в соцсетях

Президент Украины Петр Порошенко сбежал от протестовавших против него националистов и был высмеян за это пользователями социальных сетей.

Накануне украинский лидер провел митинг в Житомире . На мероприятие пришли и активисты движения «Национальный корпус». В рамках предвыборного митинга Порошенко они провели акцию протеста против него — кричали «фу», «позор» и «брехня» и требовали расследовать коррупцию в армии.

«Негодяи!» — выкрикнул Порошенко по окончании мероприятия.

Александр Онищенко. То, как президент покидал митинг, попало в объективы фотографов. Один из снимков в своем фейсбуке опубликовал бывший депутат Верховной рады Украины

На фото Порошенко запечатлен перед тем, как наступил в лужу, его губы сильно сжаты, что может свидетельствовать о раздражении, а руки широко раскинуты, что может говорить о спешке. О ней может свидетельствовать тот факт, что все охранники главы государства находятся позади него.

«Беги, Петя, беги… Но куда?» — поинтересовался один из комментаторов.

Другие шутили о том, что «на Ростов», что «вовремя смыться» — «главное» в профессии Порошенко, а также о том, что «после томоса» президент начал «ходить» по воде.